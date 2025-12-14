Задава се ново предателство по оста Борусия (Д) - Байерн Мюнхен

В момента Байерн Мюнхен търси нов централен защитник, като основна цел на баварците е Нико Шлотербек от Борусия Дортмунд. Нещо повече, изглежда, че на бранителя от "Сигнал Идуна Парк" му допада идеята да подпише с големия съперник! През годините баварците са „откраднали“ от Борусия множество важни футболисти, като най-известните имена са Роберт Левандовски, Матс Хумелс, Марио Гьотце и Рафаел Герейро. Разбира се, имаше и играчи, които не пожелаха да преминат при големия съперник, като най-известният пример е Марко Ройс, който остана на "Сигнал Идуна Парк" до 2024 г., когато се раздели с Дортмунд и подписа с ЛА Галакси в МЛС.

Също така, и други футболисти, по онова време смятани за млади таланти, като Ерлинг Холанд, Джуд Белингам, Усман Дембеле или Джейдън Санчо, отказаха трансфер в Байерн, предпочитайки нови предизвикателства в други топ първенства на Европа.

Същият сценарий изглеждаше, че ще последва и Нико Шлотербек, понастоящем най-високо оцененият защитник на отбора, воден от Нико Ковач (40 милиона евро – Transfermarkt), който многократно е заявявал, че е изключително привързан към клуба от Вестфалия и ако реши да напусне Борусия, следващата му дестинация ще бъде извън границите на Германия.

Въпреки това, това решение сега е под въпрос, според Кристиан Фалк, директор на футболния отдел на изданието BILD. Германецът уточни, че Байерн ще направи всичко възможно да привлече Шлотербек през лятото на 2026 г., а защитникът на Дортмунд би бил отворен за преминаване на "Алианц Арена". Има обаче и едно изключително важно условие. Баварците ще започнат преговори за трансфера на Шлотербек само ако Дайо Упамекано не поднови договора си, като споразумението между французина и Байерн изтича в края на текущия сезон.

„Много зависи от Дайо (бел. ред. – Упамекано). Ако Упа поднови договора си, тогава ще бъде изключително трудно. Това, което ме изненада обаче, бяха новините, получени от другата страна. Доколкото разбирам, Нико (бел. ред. – Шлотербек) би бил отворен за трансфер в Байерн. Наистина ми е любопитно какво ще се случи и как ще управляват ситуацията от Дортмунд“, сподели Кристиан Фалк

Според BILD, преговорите между представителите на баварския клуб и агентите на Упамекано са в значителен застой през последните седмици, като причината, разбира се, е финансовата страна. Французинът е поискал от Байерн значително подобрена заплата, желаейки да стане един от най-добре платените играчи в отбора. Германското издание съобщи, че годишното възнаграждение, поискано от Упамекано, е 20 милиона евро, плюс бонус при подписване от още 20. Баварците не са се съгласили и преговорите са били „замразени“.

Също така, важен фактор за осъществяването на този трансфер може да бъде Ули Хьонес, почетният президент на клуба от "Алианц Арена", който е голям фен на германския защитник, когото харесва още от времето, когато той играеше за Фрайбург, преди да премине в Борусия, съобщи Тобиас Алтшафл в подкаста „Байерн Инсайд“. Нещо повече, в този контекст, от Байерн биха били изкушени да започнат преговори първо с Шлотербек, а след това с Дортмунд.