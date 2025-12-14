Спортът по ТВ в неделя (14 декември)

05.00 UFC, Ройвал срещу Кап МАХ Спорт 2
10.15 Ски алпийски дисциплини: Световна купа във Вал д`Изер, първи манш, слалом, мъже Евроспорт 1, БНТ 3
10.40 Ски бягане: Световна купа в Давос, 10 км, мъже Евроспорт 2
11.30 Крос, Европейско първенство, БНТ 3
11.30 Голф, Европейски тур МАХ Спорт 1
11.30 Ски алпийски дисциплини: Световна купа в Сент Мориц, супер Г, жени Евроспорт 1
12.45 Биатлон: Световна купа в Хохфилцен, щафета, мъже Евроспорт 2
13.00 Добруджа – Ботев (Вр) Диема спорт
13.00 Баскетбол, Рилски спортист – Спартак (Пл) МАХ Спорт 2
13.00 Баскетбол, Билбао – Леида Нова спорт
13.30 Милан – Сасуоло МАХ Спорт 3
13.30 Баскетбол, Мурсия – Ховентуд Диема спорт 2
13.45 Ски алпийски дисциплини: Световна купа във Вал д`Изер, втори манш, слалом, мъже Евроспорт 1
14.30 Колокрос: Световна купа, Намур, жени Евроспорт 2
15.00 Севиля – Овиедо МАХ Спорт 4
15.00 Волейбол, ЦСКА – Миньор БНТ 3
15.00 Ски бягане: Световна купа в Давос, 10 км, жени Евроспорт 1
15.30 Аякс – Фейенорд Ринг
15.45 Биатлон: Световна купа в Хохфилцен, преследване, жени Евроспорт 1
16.00 Локомотив (Пд) – Монтана Диема спорт
16.00 Удинезе – Наполи МАХ Спорт 3
16.00 Фиорентина – Верона МАХ Спорт 2
16.00 Съндърланд – Нюкасъл Диема спорт 2
16.00 Кристъл Палас – Манчестър Сити Нова спорт
16.00 Колокрос: Световна купа, Намур, мъже Евроспорт 2
16.30 Фрайбург – Борусия (Д) Диема спорт 3
16.30 Ски скокове: Световна купа в Клингентал Евроспорт 1
17.15 Селта – Атлетик МАХ Спорт 4
17.30 Сейнт Мирън – Селтик Ринг
18.00 Атромитос – ПАОК Нова спорт
18.30 Байерн – Майнц Диема спорт 3
19.00 Дженоа – Интер МАХ Спорт 3
19.00 Волейбол, Лубе – Милано МАХ Спорт 1
19.00 Волейбол, Локомотив Авиа – Монтана МАХ Спорт 2
19.30 Леванте – Виляреал МАХ Спорт 4
20.00 Арис – Олимпиакос Нова спорт
20.00 Баскетбол, Манреса – Барселона Диема спорт
20.00 Голф: "Грант Торнтън Инвитейшънъл", трети ден Евроспорт 2
20.30 Вердер – Щутгарт Диема спорт 3
21.30 Волейбол, световно клубно първенство, жени МАХ Спорт 1
21.45 Болоня – Ювентус МАХ Спорт 3
21.45 Марсилия – Монако Диема спорт 2
22.00 Алавес – Реал МАХ Спорт 4
22.30 НБА, Кливлънд – Шарлът Диема спорт
23.20 НФЛ, Лос Анджелис – Детройт МАХ Спорт 2
00.00 НХЛ, Каролина – Филаделфия МАХ Спорт 3
