Спортът по ТВ в неделя (14 декември)

Спортът по ТВ в неделя (14 декември)

14 Декември, 2025 08:00

Ето какво може да гледаме днес

Спортът по ТВ в неделя (14 декември) - 1
Павел Ковачев

05.00 UFC, Ройвал срещу Кап МАХ Спорт 2

10.15 Ски алпийски дисциплини: Световна купа във Вал д`Изер, първи манш, слалом, мъже Евроспорт 1, БНТ 3

10.40 Ски бягане: Световна купа в Давос, 10 км, мъже Евроспорт 2

11.30 Крос, Европейско първенство, БНТ 3

11.30 Голф, Европейски тур МАХ Спорт 1

11.30 Ски алпийски дисциплини: Световна купа в Сент Мориц, супер Г, жени Евроспорт 1

12.45 Биатлон: Световна купа в Хохфилцен, щафета, мъже Евроспорт 2

13.00 Добруджа – Ботев (Вр) Диема спорт

13.00 Баскетбол, Рилски спортист – Спартак (Пл) МАХ Спорт 2

13.00 Баскетбол, Билбао – Леида Нова спорт

13.30 Милан – Сасуоло МАХ Спорт 3

13.30 Баскетбол, Мурсия – Ховентуд Диема спорт 2

13.45 Ски алпийски дисциплини: Световна купа във Вал д`Изер, втори манш, слалом, мъже Евроспорт 1

14.30 Колокрос: Световна купа, Намур, жени Евроспорт 2

15.00 Севиля – Овиедо МАХ Спорт 4

15.00 Волейбол, ЦСКА – Миньор БНТ 3

15.00 Ски бягане: Световна купа в Давос, 10 км, жени Евроспорт 1

15.30 Аякс – Фейенорд Ринг

15.45 Биатлон: Световна купа в Хохфилцен, преследване, жени Евроспорт 1

16.00 Локомотив (Пд) – Монтана Диема спорт

16.00 Удинезе – Наполи МАХ Спорт 3

16.00 Фиорентина – Верона МАХ Спорт 2

16.00 Съндърланд – Нюкасъл Диема спорт 2

16.00 Кристъл Палас – Манчестър Сити Нова спорт

16.00 Колокрос: Световна купа, Намур, мъже Евроспорт 2

16.30 Фрайбург – Борусия (Д) Диема спорт 3

16.30 Ски скокове: Световна купа в Клингентал Евроспорт 1

17.15 Селта – Атлетик МАХ Спорт 4

17.30 Сейнт Мирън – Селтик Ринг

18.00 Атромитос – ПАОК Нова спорт

18.30 Байерн – Майнц Диема спорт 3

19.00 Дженоа – Интер МАХ Спорт 3

19.00 Волейбол, Лубе – Милано МАХ Спорт 1

19.00 Волейбол, Локомотив Авиа – Монтана МАХ Спорт 2

19.30 Леванте – Виляреал МАХ Спорт 4

20.00 Арис – Олимпиакос Нова спорт

20.00 Баскетбол, Манреса – Барселона Диема спорт

20.00 Голф: "Грант Торнтън Инвитейшънъл", трети ден Евроспорт 2

20.30 Вердер – Щутгарт Диема спорт 3

21.30 Волейбол, световно клубно първенство, жени МАХ Спорт 1

21.45 Болоня – Ювентус МАХ Спорт 3

21.45 Марсилия – Монако Диема спорт 2

22.00 Алавес – Реал МАХ Спорт 4

22.30 НБА, Кливлънд – Шарлът Диема спорт

23.20 НФЛ, Лос Анджелис – Детройт МАХ Спорт 2

00.00 НХЛ, Каролина – Филаделфия МАХ Спорт 3


