ЦСКА 1948 елиминира Славия след инфарктен двубой и се класира на четвъртфинал за Купата на България

В истински футболен трилър, изигран на стадион "Александър Шаламанов", ЦСКА 1948 успя да се наложи над Славия с 3:2 след продължения и така си осигури място сред най-добрите осем в турнира за Купата на България.

"Червените" от Бистрица се присъединиха към Левски и Арда, които вече си бяха гарантирали участие на четвъртфиналите.

Още с първия съдийски сигнал съдбата се усмихна на "белите" – вратарят на гостите Димитър Шейтанов си отбеляза нелеп автогол, който даде ранен аванс на Славия. Въпреки шокиращото начало, ЦСКА 1948 не се предаде и постепенно наложи натиск. В края на първата част защитникът на домакините Никола Савич игра с ръка в наказателното поле, а Мамаду Диало бе безпогрешен от бялата точка – 1:1.

След почивката двата тима продължиха да си разменят опасни атаки. В 73-ата минута Емил Стоев завърши светкавична контраатака и отново изведе Славия напред. Когато всичко изглеждаше решено, в третата минута на добавеното време Диало се превърна в герой за "червените", възстановявайки равенството след асистенция на бразилеца Елиаш Франко.

Продълженията донесоха още повече емоции. Докато ветеранът Георги Петков се готвеше да влезе за евентуални дузпи, Франко се възползва от разбъркване в наказателното поле и в 115-ата минута донесе победата на ЦСКА 1948.

Така драмата приключи с щастлив край за гостите, които продължават напред в турнира.

СЛАВИЯ - ЦСКА 1948 2:3

1:0 Димитър Шейтанов 2`-автогол, 1:1 Мамаду Диало 45`-дузпа, 2:1 Емил Стоев 73, 2:2 Мамаду Диало 90`+3`, 2:3 Елиас Франко 113`

СЛАВИЯ: 1. Леви Нтумба, 87. Диего Фераресо, 4. Никола Станич, 6. Мартин Георгиев, 24. Лазар Марин (116` - 14. Марко Милетич), 8. Исак Соле (82` - 9. Роберто Райчев), 11. Мохамед Досо, 73. Иван Минчев (90` - 17. Васил Казълджиев), 77. Емил Стоев (82` - 15. Артьом Варганов), 18. Кристиян Балов (88` - 20. Жордан Варела), 10. Янис Гермуш (88` - 85. Любомир Костов)

Старши треньор: Ратко Достанич

ЦСКА 1948: 13. Димитър Шейтанов, 2. Диего Медина, 4. Андре Хофман, 21. Лаша Двали, 22. Огнйен Гашевич (84` - 3. Хуан Гаярдо), 8. Йоан Манян (89` - 94. Атанас Илиев), 10. Борислав Цонев (84` - 19. Марто Бойчев), 20. Браян Собреро, 67. Фредерик Масиел (84` - 17. Хосе Медина), 93. Мамаду Диало-к (104` - 34. Петър Витанов), 77. Елиас Франко

Старши треньор: Иван Стоянов