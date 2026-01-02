Млад италиански талант е сред жертвите на опустошителния пожар в Кран Монтана

Курортният град Кран Монтана в Швейцария се превърна в сцена на невъобразима трагедия в първите часове на Новата година. Сред жертвите на ужасяващия пожар, избухнал в популярния бар „Le Constellation“, бе идентифициран 17-годишният Емануеле Галепини – изгряваща звезда на италианския голф, чието бъдеще бе изпълнено с обещания и амбиции.

Младият спортист, родом от Генуа, е бил сред групата италиански граждани, които първоначално са били в неизвестност след инцидента, разтърсил цялата общност.

По предварителни данни, трагедията е била предизвикана от запален фойерверк вътре в заведението, което е довело до бързото разпространение на огъня. Разследването на обстоятелствата около инцидента продължава, като властите все още не могат да уточнят точния брой на присъствалите в бара поради липсата на официален списък с гости. Това значително затруднява идентифицирането на жертвите и създава допълнителна болка за близките на пострадалите.

По последна информация, броят на загиналите вече надхвърля 40 души, а ранените са повече от 110. Трагедията се нарежда сред най-мащабните и опустошителни инциденти в съвременната история на Швейцария, оставяйки след себе си разруха, скръб и безброй неосъществени мечти.

Смъртта на Емануеле Галепини е символ на загубата на младост, талант и надежда – живот, прекъснат в нощ, която трябваше да бъде изпълнена с радост и празнично настроение.

ULTIMA ORA🚨Incendio a #CransMontana : gli ultimi aggiornamenti in diretta. Dubbi sul destino di Emanuele Galeppini: @FederGolf annuncia la morte, la famiglia smentisce

Leggi l' articolo: 📲https://t.co/gbczLrBSO9 pic.twitter.com/GVhro4eiAW — TorinoCronaca_Official (@Torino_Cronaca) January 2, 2026