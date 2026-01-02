Тръмп: Издържах с "отличен" когнитивен тест, страната не трябва да се ръководи от некомпетентни глупаци

Президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви, че е преминал успешно когнитивен тест и че лекарите оценяват здравословното му състояние като отлично. Американският лидер сподели резултатите от прегледа си в платформата за социални медии Truth Social.

„Лекарите от Белия дом току-що съобщиха, че съм в отлично здраве и че съм преминал когнитивния си тест с отличие (което означава, че съм отговорил правилно на 100% от въпросите!) за трети пореден път, нещо, което никой друг президент или бивш вицепрезидент не е бил готов да направи“, написа той.

Тръмп добави, че вярва, че всеки кандидат за президент или вицепрезидент трябва да се подложи на „сериозен и труден тест“, за да се оценят когнитивните му способности, тъй като страната не трябва да се ръководи от „глупави или некомпетентни хора“.

Американският президент говори за предишните си медицински прегледи през октомври и декември 2025 г. Априлският медицински доклад посочва, че Тръмп в момента приема само лекарства за холестерол, аспирин за „профилактика на сърцето“ и крем мометазон за кожни заболявания. Американският президент е диагностициран с „добре управлявана“ актинична кератоза, която без лечение може да се развие в рак на кожата.

Преди това републиканецът многократно критикува предшественика си Джо Байдън за проблеми с паметта и казва, че страда от деменция. Лекарят на Байдън го увери, че здравето му е задоволително и че нищо не му пречи да изпълнява задълженията си на президент.

Миналия ноември The New York Times публикува статия, в която се твърди, че Тръмп показва признаци на стареене като президент – работният му график се съкращава, а самият президент е започнал да поддържа по-кратък график на публични изяви, които са насрочени между обяд и 17:00 часа. Тръмп разкритикува журналистите и нарече вестника „враг на народа“.