Тръмп: Издържах с "отличен" когнитивен тест, страната не трябва да се ръководи от некомпетентни глупаци

2 Януари, 2026 21:43, обновена 2 Януари, 2026 21:49 965 21

Лекарите казаха, че здравето ми е чудесно, похвали се американският президент

Тръмп: Издържах с "отличен" когнитивен тест, страната не трябва да се ръководи от некомпетентни глупаци - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви, че е преминал успешно когнитивен тест и че лекарите оценяват здравословното му състояние като отлично. Американският лидер сподели резултатите от прегледа си в платформата за социални медии Truth Social.

„Лекарите от Белия дом току-що съобщиха, че съм в отлично здраве и че съм преминал когнитивния си тест с отличие (което означава, че съм отговорил правилно на 100% от въпросите!) за трети пореден път, нещо, което никой друг президент или бивш вицепрезидент не е бил готов да направи“, написа той.

Тръмп добави, че вярва, че всеки кандидат за президент или вицепрезидент трябва да се подложи на „сериозен и труден тест“, за да се оценят когнитивните му способности, тъй като страната не трябва да се ръководи от „глупави или некомпетентни хора“.

Американският президент говори за предишните си медицински прегледи през октомври и декември 2025 г. Априлският медицински доклад посочва, че Тръмп в момента приема само лекарства за холестерол, аспирин за „профилактика на сърцето“ и крем мометазон за кожни заболявания. Американският президент е диагностициран с „добре управлявана“ актинична кератоза, която без лечение може да се развие в рак на кожата.

Преди това републиканецът многократно критикува предшественика си Джо Байдън за проблеми с паметта и казва, че страда от деменция. Лекарят на Байдън го увери, че здравето му е задоволително и че нищо не му пречи да изпълнява задълженията си на президент.

Миналия ноември The New York Times публикува статия, в която се твърди, че Тръмп показва признаци на стареене като президент – работният му график се съкращава, а самият президент е започнал да поддържа по-кратък график на публични изяви, които са насрочени между обяд и 17:00 часа. Тръмп разкритикува журналистите и нарече вестника „враг на народа“.


САЩ
Поставете оценка:
Оценка 3.9 от 15 гласа.
  • 1 ГРАД КОЗЛОДУЙ

    6 7 Отговор
    Дано се оправи човека.Здравето е най голямото богатство.

    21:50 02.01.2026

  • 2 Уха

    7 8 Отговор
    Като на бай Джо ли беше теста или по лесен

    21:51 02.01.2026

  • 3 Хаах

    9 8 Отговор
    Като няма кой да го похвали, сам се хвали.

    21:52 02.01.2026

  • 4 Браво на тръмпи

    7 3 Отговор
    У нас малко издържат. Без имена. Може другата смяна да е с долари. Интересно.

    21:54 02.01.2026

  • 5 Джо Деменцията

    5 3 Отговор
    Здравейте духове!

    21:58 02.01.2026

  • 6 Мелани

    8 6 Отговор
    Издържал е друг път! Хванах паяжина!

    22:00 02.01.2026

  • 7 Швейк

    6 5 Отговор
    Умря циганката дето.....

    22:00 02.01.2026

  • 8 Факт

    4 2 Отговор
    Приятни сънища!

    22:01 02.01.2026

  • 9 Анонимен

    6 0 Отговор
    Добре е и Фактибг да направят такъв!

    22:02 02.01.2026

  • 10 Бай

    3 3 Отговор
    Малоумен и лаком евангелист !

    22:05 02.01.2026

  • 11 е и кво

    4 3 Отговор
    Ппрез първия си мандат постави рекорд, като пъррви и единствен президент на САЩ издържал два теста на импиичмънт от долната камара, но има време да видим през втория мандат дали ще успее.

    22:08 02.01.2026

  • 12 прав е човека

    5 1 Отговор
    страната не трябва да се ръководи от некомпетентни глупаци
    като тук като тикви прасета разни нагаждвачи и калинки

    Коментиран от #16

    22:17 02.01.2026

  • 13 Дъртият Дони

    4 1 Отговор
    А пантофите сухи ли са или на пръски?😂😂😂😂😂🤣🤣🤣🤣🤣

    22:18 02.01.2026

  • 14 Тръмп

    5 1 Отговор
    Направих си и тест за интелигентност и слава Богу беше отрицателен

    22:20 02.01.2026

  • 15 нннн

    3 0 Отговор
    Той и Байдън така се хвалеше...

    22:24 02.01.2026

  • 16 Ха сега де...

    0 0 Отговор

    До коментар #12 от "прав е човека":

    А с какво той е по различен?

    22:31 02.01.2026

  • 17 Озадачен

    2 0 Отговор
    И какви бяха въпросите? Да не би да е нещо от сорта:
    1. Знаете ли как се казва страната, която управлявате, г-н Президент?
    2. Знаете ли как е първото ви име, г-н Президент?

    22:34 02.01.2026

  • 18 Браво

    3 0 Отговор
    Издържал е теста на Кремъл за отличен. Само че действията и думите на Тръмп , особено по отношение на позицията му за войната в Украйна и нескритата му подкрепа за Путин, сочат за сериозни психологически проблеми.

    22:37 02.01.2026

  • 19 Стига с тези смешки!

    1 0 Отговор
    Имам аз една мечта. (нобелова награда за мир)
    Като сянката е тя.
    Вечно нощ и ден
    бяга тя пред мен.
    Като с дъх неуловим
    с нея винаги вървим.
    Като вечен глас все я чувам аз.

    22:46 02.01.2026

  • 20 психар

    2 0 Отговор
    тромпета е дърт, но за сметка на това опасно луд!

    23:02 02.01.2026

  • 21 Тръмпаляка

    0 0 Отговор
    Единственото което ме интересува в момента е да си купя стартов пакет € в торба от баница.След това да отида до Кауфланд и да си купя с евро свинско месо с аромат на украйнци.

    23:06 02.01.2026