Мони Николов блести в поредна победа на Локомотив Новосибирск

Мони Николов блести в поредна победа на Локомотив Новосибирск

13 Декември, 2025 19:37 643 2

Воденият от Пламен Константинов тим е на втора позиция във временното класиране

Мони Николов блести в поредна победа на Локомотив Новосибирск - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Волейболната сцена в Русия отново бе разтърсена от впечатляващото представяне на младия български талант Симеон Николов. Възпитаниците на Пламен Константинов, които защитават цветовете на Локомотив Новосибирск, извоюваха категоричен успех като гости срещу Енисей Красноярск с 3:1 гейма (22:25, 25:18, 25:19, 25:21) в оспорвания сблъсък от 13-ия кръг на руската Суперлига.

Само на 19 години, националът на България отново доказа класата си на разпределителския пост. Николов завърши двубоя с 8 точки, като впечатли с 50% успеваемост в атака, два асa и три безпощадни блокади, които объркаха сметките на домакините от Красноярск.

Благодарение на тази важна победа, "железничарите" от Новосибирск затвърдиха позицията си сред лидерите в шампионата, заемайки второто място във временното класиране с актив от 11 победи и едва 2 загуби.

Енисей Красноярск, от своя страна, се нарежда на шеста позиция с баланс от 8 успеха и 5 поражения.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Браво

    1 0 Отговор
    Браво момче,горди сме с вас.

    19:46 13.12.2025

  • 2 Запалянко

    1 0 Отговор
    Браво момче!
    Горди сме с теб, брат ти и националния отбор по волейбол.

    20:19 13.12.2025

