Мони Николов блести в поредна победа на Локомотив Новосибирск

Волейболната сцена в Русия отново бе разтърсена от впечатляващото представяне на младия български талант Симеон Николов. Възпитаниците на Пламен Константинов, които защитават цветовете на Локомотив Новосибирск, извоюваха категоричен успех като гости срещу Енисей Красноярск с 3:1 гейма (22:25, 25:18, 25:19, 25:21) в оспорвания сблъсък от 13-ия кръг на руската Суперлига.

Само на 19 години, националът на България отново доказа класата си на разпределителския пост. Николов завърши двубоя с 8 точки, като впечатли с 50% успеваемост в атака, два асa и три безпощадни блокади, които объркаха сметките на домакините от Красноярск.

Благодарение на тази важна победа, "железничарите" от Новосибирск затвърдиха позицията си сред лидерите в шампионата, заемайки второто място във временното класиране с актив от 11 победи и едва 2 загуби.

Енисей Красноярск, от своя страна, се нарежда на шеста позиция с баланс от 8 успеха и 5 поражения.