Апоел Тел Авив с Андриан Краев отстъпи на Бейтар Йерусалим в ключов сблъсък от първенството

В напрегнат двубой от 16-ия кръг на израелската Висша лига, Апоел Тел Авив, с българския полузащитник Андриан Краев сред титулярите, инкасира минимална загуба с 0:1 при гостуването си на Бейтар Йерусалим. Срещата, изиграна на стадиона в Йерусалим, противопостави два от водещите претенденти за челните позиции в класирането.

Домакините нанесоха своя удар в 13-ата минута – Шуа се възползва от неразбирателство в отбраната на Апоел и реализира единственото попадение в срещата. Въпреки усилията на гостите да изравнят резултата, защитата на Бейтар остана непробиваема.

Андриан Краев започна като титуляр и демонстрира стабилна игра в средата на терена, преди да бъде заменен в 78-ата минута.

В самия край на мача, напрежението нарасна – Махамид от Апоел Тел Авив получи червен картон в седмата минута на добавеното време, оставяйки тима си с човек по-малко.

След поражението, Апоел Тел Авив се задържа на петата позиция с актив от 25 точки. Бейтар Йерусалим, от своя страна, се изкачи на второ място с 36 точки, само на две зад лидера Апоел Беер Шева, който оглавява таблицата с 38 точки.