Новини
Спорт »
Световен футбол »
Апоел Тел Авив с Андриан Краев отстъпи на Бейтар Йерусалим в ключов сблъсък от първенството

Апоел Тел Авив с Андриан Краев отстъпи на Бейтар Йерусалим в ключов сблъсък от първенството

2 Януари, 2026 09:58 447 0

  • андриан краев-
  • апоел тел авив-
  • бейтар йерусалим-
  • израелско първенство-
  • футбол-
  • резултати-
  • класиране-
  • спортни новини

Срещата противопостави два от водещите претенденти за челните позиции в класирането

Апоел Тел Авив с Андриан Краев отстъпи на Бейтар Йерусалим в ключов сблъсък от първенството - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

В напрегнат двубой от 16-ия кръг на израелската Висша лига, Апоел Тел Авив, с българския полузащитник Андриан Краев сред титулярите, инкасира минимална загуба с 0:1 при гостуването си на Бейтар Йерусалим. Срещата, изиграна на стадиона в Йерусалим, противопостави два от водещите претенденти за челните позиции в класирането.

Домакините нанесоха своя удар в 13-ата минута – Шуа се възползва от неразбирателство в отбраната на Апоел и реализира единственото попадение в срещата. Въпреки усилията на гостите да изравнят резултата, защитата на Бейтар остана непробиваема.

Андриан Краев започна като титуляр и демонстрира стабилна игра в средата на терена, преди да бъде заменен в 78-ата минута.

В самия край на мача, напрежението нарасна – Махамид от Апоел Тел Авив получи червен картон в седмата минута на добавеното време, оставяйки тима си с човек по-малко.

След поражението, Апоел Тел Авив се задържа на петата позиция с актив от 25 точки. Бейтар Йерусалим, от своя страна, се изкачи на второ място с 36 точки, само на две зад лидера Апоел Беер Шева, който оглавява таблицата с 38 точки.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ