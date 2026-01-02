Новини
Винъс Уилямс отново на Australian Open

2 Януари, 2026 10:57 394 0

Легендата се завръща на корта

Винъс Уилямс отново на Australian Open - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Винъс Уилямс, една от най-емблематичните фигури в световния тенис, отново ще зарадва феновете си с участие на Откритото първенство на Австралия. Американската звезда, която вече е на 45 години, получи специална покана („уайлд кард“) за престижния турнир от Големия шлем, превръщайки се в най-възрастната тенисистка, която някога е стъпвала на корта в Мелбърн.

След двугодишно отсъствие от основната схема на Australian Open, Винъс ще направи своето впечатляващо 22-ро участие в надпреварата. Въпреки че досега не е успяла да триумфира с титлата на сингъл в Австралия, тя два пъти е достигала до финал – през 2003 и 2017 година, когато губи от своята сестра и вечна съперничка Серина Уилямс. Винъс обаче може да се похвали с четири трофея на двойки, спечелени именно на австралийска земя.

Преди да се впусне в битките на Australian Open, Уилямс ще премери сили и на турнирите в Окланд и Хобарт, където ще търси допълнителна игрова практика и увереност.

Големият тенис спектакъл в Мелбърн ще се проведе между 12 януари и 1 февруари.


