Интер излезе начело в Серия "А" след грешки на Милан и Наполи

Интер се възползва максимално от неубедителните изяви на преките си конкуренти Милан и Наполи в 15-ия кръг и изскочи на върха в класирането на Серия "А". "Нерадзурите" надделяха с 2:1 при гостуването си на Дженоа.

Още в началните минути на двубоя Ян Бисек откри резултата за миланския гранд, разписвайки се в 6-ата минута. Капитанът и голмайстор на тима Лаутаро Мартинес отново блесна с поредното си попадение, удвоявайки аванса на Интер в 38-ата минута.

Домакините от Дженоа не се предадоха и върнаха интригата чрез португалския нападател Витиня, който намали резултата в 68-ата минута, но силите им не стигнаха за нещо повече.

Този успех е 11-и за Интер от началото на сезона и трети пореден, с което "синьо-черните" затвърждават амбициите си за титлата. За Дженоа поражението е седмо през кампанията, като тимът прекъсна серията си от два последователни успеха и остава на 16-о място в подреждането.







Standings provided by

Standings provided by Sofascore