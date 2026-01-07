Новини
Милан се разбра с вратаря си за нов дългосрочен договор

Вратарят Майк Менян е много близо до подписването на нов дългосрочен договор с Милан, като очакванията са контрактът да го обвърже с клуба до лятото на 2031-а година, съобщава Sky Sport Italy.

"Росонерите" са отправили предложение към 30-годишния френски национал за годишно възнаграждение в размер на 5,7 милиона евро. Така Менян ще бъде изравнен по заплата с Рафаел Леао, който към момента е най-добре платеният играч в състава на миланския гранд.

Разговорите между двете страни са в напреднала фаза и се очаква в най-скоро време да бъдат финализирани с официално подписване на новото споразумение.

Старши треньорът на Милан Масимилиано Алегри е сред основните поддръжници на идеята Менян да остане на „Сан Сиро“, като го разглежда като ключова фигура в проекта на отбора в дългосрочен план.


