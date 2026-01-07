Новини
Неймар се похвали с батмобил, хеликоптер и самолет за 50 млн. евро

7 Януари, 2026 17:00 382 1

33-годишният футболист, който игра за Барселона и ПСЖ, а мина и през Саудитска Арабия, показа в имението си в Мангаратиба

Неймар се похвали с батмобил, хеликоптер и самолет за 50 млн. евро - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Неймар, който току-що официално поднови договора си със Сантос, показа екстравагантния си луксозен автопарк, оценен на над 50 милиона евро

33-годишният футболист, който игра за Барселона и ПСЖ, а мина и през Саудитска Арабия, показа в имението си в Мангаратиба (Рио де Жанейро) реплика на колата на Батман, използвана от супергероя във филма „Черният рицар се завръща“, която е оценена на 1,3 милиона.

A post shared by Neymar Jr (@neymarjr)

Неймар също така показа частния си самолет, Dassault Falcon 900LX, с гравирани инициали на него. Самолетът има три двигателя и обхват от 9000 километра. С капацитет за 14 пътници и няколко отделения (салон, спални и трапезария), пазарната му стойност е около 40 милиона евро.

За да завърши триото, снимката показва и вече известния хеликоптер на Неймар, Airbus H145 , който му е струвал около 8 милиона.


  • 1 Абе

    2 0 Отговор
    Ако ще и 10 пъти повече да има, пак ще си е същото лек е !

    17:06 07.01.2026

