Неймар се похвали с батмобил, хеликоптер и самолет за 50 млн. евро

Неймар, който току-що официално поднови договора си със Сантос, показа екстравагантния си луксозен автопарк, оценен на над 50 милиона евро

33-годишният футболист, който игра за Барселона и ПСЖ, а мина и през Саудитска Арабия, показа в имението си в Мангаратиба (Рио де Жанейро) реплика на колата на Батман, използвана от супергероя във филма „Черният рицар се завръща“, която е оценена на 1,3 милиона.

Неймар също така показа частния си самолет, Dassault Falcon 900LX, с гравирани инициали на него. Самолетът има три двигателя и обхват от 9000 километра. С капацитет за 14 пътници и няколко отделения (салон, спални и трапезария), пазарната му стойност е около 40 милиона евро.

За да завърши триото, снимката показва и вече известния хеликоптер на Неймар, Airbus H145 , който му е струвал около 8 милиона.