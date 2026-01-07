Вицепремиерът Караджов разпореди пощата в с. Караисен да отвори още утре

Новини
7 Януари, 2026 17:06 364 2

Освен изплащането на пенсии, в пощата ще се извършват и всички останали услуги, включително обмяната на левове в евро

По разпореждане на вицепремиера и министър на транспорта и съобщенията Гроздан Караджов пощенската станция в село Караисен, община Павликени, ще отвори врати още утре. В същия ден всички пенсионери в селото ще получат своите пенсии.

Освен изплащането на пенсии, в пощата ще се извършват и всички останали услуги, включително обмяната на левове в евро.

До намесата на вицепремиера се стигна след сигнал, че поради временното затваряне на пощенската станция близо 500 жители на селото няма да получат пенсиите си навреме.

С решаването на проблема жителите ще могат не само да получат своевременно доходите си, но и да обменят безплатно левове в евро и да заплатят битовите си сметки без забавяне.

Всеки месец 542 415 пенсионери получават своите пенсии в клоновете на Български пощи. Изплащането на първите пенсии в евро днес протича спокойно и без затруднения.


  • 1 Дедо

    3 0 Отговор
    Тоя прилича на единия крадец от филма Сам вкъщи

    17:09 07.01.2026

  • 2 Важното е, че

    2 0 Отговор
    в големите магазини има банани за по евро и половина...

    17:12 07.01.2026

