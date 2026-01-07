Новини
Методи Лалов: Съдия Никола Петров Чомпалов пуши до 10-а съдебна зала в Съдебната палата СНИМКИ

7 Януари, 2026 17:12 1 782 30

  • съдия-
  • никола петров чомпалов пуши-
  • методи лалов-
  • съдебна палата

Правосъдието изисква висок морал, а не поведение, което поставя личния комфорт над правилата. Липсата на самоконтрол в публичното пространство е сериозен сигнал за това как се вземат решенията и „на тъмно“

Методи Лалов: Съдия Никола Петров Чомпалов пуши до 10-а съдебна зала в Съдебната палата СНИМКИ - 1
Снимка: Фейсбук/Методи Лалов
Факти Факти

Съдия Никола Петров Чомпалов от Софийския градски съд (СГС), командирован от м. октомври 2025 г. във Върховния касационен съд (ВКС), е илюстрация за опасното усещане за безнаказаност в съдебната система.

Днес, 7 януари 2026 г., в 13:25 ч., съдия Чомпалов бе забелязан демонстративно да пуши цигара в публичния коридор до 10-а съдебна зала в Съдебната палата – действие, което представлява явен акт на неуважение към законите, държавните институции и гражданите.

Това написа във "Фейсбук" адв. Методи Лалов.

С това поведение Чомпалов е нарушил е пряко:

  • - Закона за здравето - чл. 56, ал. 1: Нарушаване на императивната забрана за тютюнопушене на закрити обществени места.
  • - Кодекса за етично поведение на българските съдии: Компрометиране на изискванията за почтеност и висок морал, които са задължителни за всеки магистрат.
  • - Дисциплинарните норми: Пълно игнориране на вътрешния ред в сградата на Съдебната палата.
Методи Лалов: Съдия Никола Петров Чомпалов пуши до 10-а съдебна зала в Съдебната палата СНИМКИ
Снимка: Фейсбук/Методи Лалов

Когато един магистрат публично игнорира законови забрани, възниква фундаментален въпрос: Може ли обществото да разчита на обективността на съдия, който не припознава закона като задължителен за самия него? Правосъдието изисква висок морал, а не поведение, което поставя личния комфорт над правилата. Липсата на самоконтрол в публичното пространство е сериозен сигнал за това как се вземат решенията и „на тъмно“.

Методи Лалов: Съдия Никола Петров Чомпалов пуши до 10-а съдебна зала в Съдебната палата СНИМКИ
Снимка: Фейсбук/Методи Лалов

При наличието на такова явно неуважение към закона, съдия Чомпалов е загубил моралното право да правораздава в най-високата инстанция на държавата. За това настоявам за:

  • - Незабавно прекратяване на командироването му във ВКС.
  • - Връщане в СГС, където срещу него да бъде започната дисциплинарна проверка и да му бъде наложено съответно наказание.
Методи Лалов: Съдия Никола Петров Чомпалов пуши до 10-а съдебна зала в Съдебната палата СНИМКИ
Снимка: Фейсбук/Методи Лалов

В рамките на следващите дни ще сезирам официално: СРЗИ; административните ръководители на ВКС и СГС; председателя на САС, който е стопанин на Съдебната палата; Комисията по професионална етика.

Методи Лалов: Съдия Никола Петров Чомпалов пуши до 10-а съдебна зала в Съдебната палата СНИМКИ
Снимка: Фейсбук/Методи Лалов


София / България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Мъка бугарска

    21 1 Отговор
    Пешо, пък Марийка ми лапа топките…. Закривайте кочината

    Коментиран от #10

    17:15 07.01.2026

  • 2 Митодиту ЛАЛАджиев

    14 9 Отговор
    що го не арестува бре?

    17:17 07.01.2026

  • 3 Абе култура

    24 2 Отговор
    Липсват първите 7 години

    17:17 07.01.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Питане

    12 1 Отговор
    Чомпаловата каква му е

    17:21 07.01.2026

  • 6 Вкс

    12 13 Отговор
    Чак оставка? Смешник

    17:22 07.01.2026

  • 7 Явно са

    9 5 Отговор
    Набелязали са г-н Съдията.

    17:23 07.01.2026

  • 8 Обръгнал

    8 11 Отговор
    Абе много лалаш бе ,,боец" ЛАЛОВ...
    Аман от вас...

    Коментиран от #22

    17:34 07.01.2026

  • 9 Кирил

    10 5 Отговор
    Фафли тоз ли са ви го поръчали? Нямам против да пуши ако не е корумпиран като вас.

    17:37 07.01.2026

  • 10 Мераклия Илия

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Мъка бугарска":

    Коя бре...тая с черните очила ли?
    Аз и свършвам още преди да стигне до топките....
    Супеер е...Специалистка...

    17:39 07.01.2026

  • 11 варди се

    5 6 Отговор
    Съдията сиромах раздава присъди (он коли) , а за цигарка му търсят кусури...
    това си е зяяждане, като не могат да го сгащят за друго.

    17:41 07.01.2026

  • 12 ДРТ ПРЧ

    5 1 Отговор
    АКО ОТ ПЪТНА ПОЛИЦИЯ БЯХА КОМПЕТЕНТНИ ДА ГО НАКАЖАТ ЩЯХА ДА ГО ЛИШАТ ОТ ПРАВА ЗА ЕДНА ГОДИНА

    17:41 07.01.2026

  • 13 Магистрат

    6 6 Отговор
    Щом Лаладжиев започна да говори за морал, тоя свят е пред апокалипсис. Всички помним "морала" му , когато беше председател на СРС. Затова и го посъветваха да напусне.
    Господи, слез и си прибери вересиите! Амин.

    17:44 07.01.2026

  • 14 Човека

    5 2 Отговор
    е бунтар! А бунтува ли се срещу неработещото правосъдие, срещу неработещото правосъдие бунтува ли се? ;)

    Коментиран от #29

    17:45 07.01.2026

  • 15 4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣

    7 3 Отговор
    На този съдия трябва някой да му вземе фаса и да го сложи в другия отвор на храносмилателната му система!

    17:51 07.01.2026

  • 16 Софийски селянин,

    1 1 Отговор
    Аз съм умерен пишман пушач но почти не пия.
    А колко колеги приятели и познати умряха от пиячка..!
    Хайде сега кажете кой кусур недостатък е по вреден..?
    Но знам със сигурност че алкохола е лош съветник!

    17:52 07.01.2026

  • 17 Промяна

    4 2 Отговор
    ДО МЕТОДИ ЛАЛОВ ХАХАХАХАХАТОВА ЛИ ИЗСМУКА ОТ ПРЪСТИТЕ СИ А В ПАРЛАМЕНТА ТАМ КАКВО Е МЕТОДИ ЛАЛОВ МИРЧЕВ ТИЧА ДА СЕ БИЕ ИСТИНСКА МУТРА ГО РАЗДАВА БАБАИТ Е МИРЧЕВ НО Е ОТ НАШИТЕ НАЛИ А ОСТАНАЛИТЕ С ОГРОМНИТЕ ОБИДИ ЕДИН КЪМ ДРУГ И С НИЩОПРАВЕНЕТО СИ ТОВА НЕ ГО ЗАБЕЛЯЗВАШ НАЛИ

    17:55 07.01.2026

  • 18 Методи Лалалалов

    6 2 Отговор
    Славуца се опита да пробута за депутат една никому неизвестна пр0дла преди години,
    с единствената заслуга, че направила забележка на министъра, че пуши където не трябва...
    ... Това вече не е принципност, това е издребняване, граничешто с олигофрения!

    17:55 07.01.2026

  • 19 Всички пушат навсякъде

    6 2 Отговор
    Пушачите са много нагли типове, защото няма адекватно наказание.

    17:59 07.01.2026

  • 20 нннн

    9 1 Отговор
    Стига глупости! Драконовските мерки против тютюнопушенето са пресилени и опазване здравето не е основната им цел.
    Потоците коли по улиците по- малко ли замърсяват въздуха от пушачите? Горенето на гуми и какво ли не...

    18:02 07.01.2026

  • 21 виктория

    3 3 Отговор
    това са пеевските кадри!!! и гласувайте за прасето!!!

    18:05 07.01.2026

  • 22 виктория

    2 1 Отговор

    До коментар #8 от "Обръгнал":

    от такива като теб сме прокопсали!!!ако знаеш смисъла на тази дума, че се съмнявам!!!

    Коментиран от #24

    18:07 07.01.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Промяна

    1 3 Отговор

    До коментар #22 от "виктория":

    Ти ако си непрокопсаничка си е твоя лична заслуга Некадърница си ясно е обвиняваш кого хахахахаха простотия те гони

    18:13 07.01.2026

  • 25 Бургазлия

    5 2 Отговор
    Едно време пушехме навсякъде в училищата в тоалетните в кината в полицията и в автобусите
    На всеки филм артистите пушеха и бяхме здрави
    А сега пушенето е голяма престъпление а всеки 2 ри се дрогира яде се изкуствена храна мъже се мислят за жени и обратното да живее демокрацията яжте 🍌 на промоция по 1 евро

    18:24 07.01.2026

  • 26 всъщност

    3 4 Отговор
    съдията демонстрира своите превъзходство и безнаказаност. Те така се чувстват, защото законът ги направи несменяеми, а Конституцията безотговорни. Всички правила се отнасят до другите и съдиите с удоволствие ги прилагат с цялата им строгост. Твърде много самозабравени, ограничени и елементарни хора пребивават в съдебната власт, отдавна е време за радикална промяна, както направиха в други европейски държави. Не е виновен Лалов, че съдията пуши в коридора, гаси си фаса в чашката от кафе и дори не намира за нужно да я изхвърли в коша. Твърде велик е за такива непрестижни действия. И да, Лалов е прав - такива трябва да бъдат дисциплинарно уволнявани.

    18:24 07.01.2026

  • 27 Демокрация

    5 0 Отговор
    Защо не направите тест за наркотици на всички държавни служители и на който е положителен уволнение? Не ви стиска а?

    18:28 07.01.2026

  • 28 Майора

    3 1 Отговор
    Ало Лалов , а кой направи нещата да са такива? Твоите любимци от Партията на провалите начело с Ристьо и секретарката наПрокопиев , приели новия Закон за съдебната власт , даващ неограничени права на съдиите и ограничаване ролята на прокуратурата!

    18:31 07.01.2026

  • 29 Там

    0 0 Отговор

    До коментар #14 от "Човека":

    е работата- не е човек. Питай бившите му колеги и служителите в СРС.

    18:32 07.01.2026

  • 30 Евродоносници

    1 1 Отговор
    А пък моля другарко, Сашко не пишка в кукото...

    18:41 07.01.2026

