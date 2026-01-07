Методи Лалов: Съдия Никола Петров Чомпалов пуши до 10-а съдебна зала в Съдебната палата СНИМКИ

Съдия Никола Петров Чомпалов от Софийския градски съд (СГС), командирован от м. октомври 2025 г. във Върховния касационен съд (ВКС), е илюстрация за опасното усещане за безнаказаност в съдебната система.
Днес, 7 януари 2026 г., в 13:25 ч., съдия Чомпалов бе забелязан демонстративно да пуши цигара в публичния коридор до 10-а съдебна зала в Съдебната палата – действие, което представлява явен акт на неуважение към законите, държавните институции и гражданите.
Това написа във "Фейсбук" адв. Методи Лалов.
С това поведение Чомпалов е нарушил е пряко:
- - Закона за здравето - чл. 56, ал. 1: Нарушаване на императивната забрана за тютюнопушене на закрити обществени места.
- - Кодекса за етично поведение на българските съдии: Компрометиране на изискванията за почтеност и висок морал, които са задължителни за всеки магистрат.
- - Дисциплинарните норми: Пълно игнориране на вътрешния ред в сградата на Съдебната палата.
Когато един магистрат публично игнорира законови забрани, възниква фундаментален въпрос: Може ли обществото да разчита на обективността на съдия, който не припознава закона като задължителен за самия него? Правосъдието изисква висок морал, а не поведение, което поставя личния комфорт над правилата. Липсата на самоконтрол в публичното пространство е сериозен сигнал за това как се вземат решенията и „на тъмно“.
При наличието на такова явно неуважение към закона, съдия Чомпалов е загубил моралното право да правораздава в най-високата инстанция на държавата. За това настоявам за:
- - Незабавно прекратяване на командироването му във ВКС.
- - Връщане в СГС, където срещу него да бъде започната дисциплинарна проверка и да му бъде наложено съответно наказание.
В рамките на следващите дни ще сезирам официално: СРЗИ; административните ръководители на ВКС и СГС; председателя на САС, който е стопанин на Съдебната палата; Комисията по професионална етика.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Мъка бугарска
Коментиран от #10
17:15 07.01.2026
2 Митодиту ЛАЛАджиев
17:17 07.01.2026
3 Абе култура
17:17 07.01.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Питане
17:21 07.01.2026
6 Вкс
17:22 07.01.2026
7 Явно са
17:23 07.01.2026
8 Обръгнал
Аман от вас...
Коментиран от #22
17:34 07.01.2026
9 Кирил
17:37 07.01.2026
10 Мераклия Илия
До коментар #1 от "Мъка бугарска":Коя бре...тая с черните очила ли?
Аз и свършвам още преди да стигне до топките....
Супеер е...Специалистка...
17:39 07.01.2026
11 варди се
това си е зяяждане, като не могат да го сгащят за друго.
17:41 07.01.2026
12 ДРТ ПРЧ
17:41 07.01.2026
13 Магистрат
Господи, слез и си прибери вересиите! Амин.
17:44 07.01.2026
14 Човека
Коментиран от #29
17:45 07.01.2026
15 4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣
17:51 07.01.2026
16 Софийски селянин,
А колко колеги приятели и познати умряха от пиячка..!
Хайде сега кажете кой кусур недостатък е по вреден..?
Но знам със сигурност че алкохола е лош съветник!
17:52 07.01.2026
17 Промяна
17:55 07.01.2026
18 Методи Лалалалов
с единствената заслуга, че направила забележка на министъра, че пуши където не трябва...
... Това вече не е принципност, това е издребняване, граничешто с олигофрения!
17:55 07.01.2026
19 Всички пушат навсякъде
17:59 07.01.2026
20 нннн
Потоците коли по улиците по- малко ли замърсяват въздуха от пушачите? Горенето на гуми и какво ли не...
18:02 07.01.2026
21 виктория
18:05 07.01.2026
22 виктория
До коментар #8 от "Обръгнал":от такива като теб сме прокопсали!!!ако знаеш смисъла на тази дума, че се съмнявам!!!
Коментиран от #24
18:07 07.01.2026
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Промяна
До коментар #22 от "виктория":Ти ако си непрокопсаничка си е твоя лична заслуга Некадърница си ясно е обвиняваш кого хахахахаха простотия те гони
18:13 07.01.2026
25 Бургазлия
На всеки филм артистите пушеха и бяхме здрави
А сега пушенето е голяма престъпление а всеки 2 ри се дрогира яде се изкуствена храна мъже се мислят за жени и обратното да живее демокрацията яжте 🍌 на промоция по 1 евро
18:24 07.01.2026
26 всъщност
18:24 07.01.2026
27 Демокрация
18:28 07.01.2026
28 Майора
18:31 07.01.2026
29 Там
До коментар #14 от "Човека":е работата- не е човек. Питай бившите му колеги и служителите в СРС.
18:32 07.01.2026
30 Евродоносници
18:41 07.01.2026