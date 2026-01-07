Методи Лалов: Съдия Никола Петров Чомпалов пуши до 10-а съдебна зала в Съдебната палата СНИМКИ

Съдия Никола Петров Чомпалов от Софийския градски съд (СГС), командирован от м. октомври 2025 г. във Върховния касационен съд (ВКС), е илюстрация за опасното усещане за безнаказаност в съдебната система.

Днес, 7 януари 2026 г., в 13:25 ч., съдия Чомпалов бе забелязан демонстративно да пуши цигара в публичния коридор до 10-а съдебна зала в Съдебната палата – действие, което представлява явен акт на неуважение към законите, държавните институции и гражданите.

Това написа във "Фейсбук" адв. Методи Лалов.

С това поведение Чомпалов е нарушил е пряко:

- Закона за здравето - чл. 56, ал. 1: Нарушаване на императивната забрана за тютюнопушене на закрити обществени места.

- Кодекса за етично поведение на българските съдии: Компрометиране на изискванията за почтеност и висок морал, които са задължителни за всеки магистрат.

- Дисциплинарните норми: Пълно игнориране на вътрешния ред в сградата на Съдебната палата.

Снимка: Фейсбук/Методи Лалов

Когато един магистрат публично игнорира законови забрани, възниква фундаментален въпрос: Може ли обществото да разчита на обективността на съдия, който не припознава закона като задължителен за самия него? Правосъдието изисква висок морал, а не поведение, което поставя личния комфорт над правилата. Липсата на самоконтрол в публичното пространство е сериозен сигнал за това как се вземат решенията и „на тъмно“.

Снимка: Фейсбук/Методи Лалов

При наличието на такова явно неуважение към закона, съдия Чомпалов е загубил моралното право да правораздава в най-високата инстанция на държавата. За това настоявам за:

- Незабавно прекратяване на командироването му във ВКС.

- Връщане в СГС, където срещу него да бъде започната дисциплинарна проверка и да му бъде наложено съответно наказание.

Снимка: Фейсбук/Методи Лалов

В рамките на следващите дни ще сезирам официално: СРЗИ; административните ръководители на ВКС и СГС; председателя на САС, който е стопанин на Съдебната палата; Комисията по професионална етика.

Снимка: Фейсбук/Методи Лалов