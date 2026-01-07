Новини
Арне Слот: Победа срещу Арсенал би означавала много, сезонът още може да бъде специален

7 Януари, 2026 17:15 554 2

Треньорът на Ливърпул с лоши новини за Екитике

Арне Слот: Победа срещу Арсенал би означавала много, сезонът още може да бъде специален - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Юго Екитике ще пропусне със сигурност гостуването на Ливърпул срещу Арсенал в английското първенство по футбол, тъй като все още не е тренирал със съотборниците си, разкри мениджърът Арне Слот. Французинът пропусна и последния мач срещу Фулъм, в който атаката бе водена от Коди Гакпо.

"Юго все още не е тренирал и не знам дали ще може да го направи днес. И преди два дни ви казах, че той няма да отсъства дълго, но мачовете идват бързо. Може би ще му отнеме още няколко дни, за да се завърне", заяви Слот преди дербито с лидера в класирането Арсенал.

"Джо Гомес обаче се завръща и това ще ни помогне много. Не мисля, че ще намерите треньор на този свят, който е доволен от това, че разполага само с двама централни защитници. Привлякохме изключително талантлив футболист в лицето на Джовани Леони, който обаче ще се завърне чак за следващия сезон. Наложи се да приема тази ситуация такава, каквато е", продължи нидерландецът.

Ливърпул прави много странен сезон, който премина през дълга победна серия, още по-продължителна от загуби и временна стабилизация в края на календарната година. Мърсисайдци обаче направиха равенства в последните си два мача срещу Фулъм и Лийдс.

„Може да сме в серия от девет мача без загубата, но последните две равенства ни дойдоха в повече - с Лийдс и Фулъм. Не сме там, където искаме да бъдем, но имаме талантлив отбор и ако всички са на разположение, можем да постигнем специални неща. Показахме го с някои впечатляващи победи, но имахме и равенства и загуби, които впечатлиха в негативен план. Постоянството не е на лице през този сезон“.

„Мачът с Арсенал е много важен. Има много за какво да играем както във Висшата лига, така и за ФА Къп и Шампионската лига. В турнирите идват мачове с елиминации, където можеше да се изправиш срещу отбори като Арсенал. Поради тази причина е важно да видим къде сме в един мач срещу един много добър отбор на Арсенал. Те са дори по-добри, отколкото бяха в предишните години“.

„Силните страни на Арсенал? Те имат толкова много и може би това е най-силното им качество. Нямат особени слабости, почти не допускат голове, играят открито, силни са на статични положения, изграждат добре атаките си, силни са и при дългите топки. Разполагат с пълния пакет, заради което заслужават да са на върха“.

„Потенциална победа срещу Арсенал би означавала много. Това би показало, че можем в по-късните етапи от сезона да се конкурираме с всеки отбор. Вече победихме Арсенал у дома. Побеждавахме и други силни отбори, но също така знаем, че това е специален мач за тях. Трябва да сме готови. Мисля, че всички очакват с нетърпение този двубой. Винаги е хубаво да играе в такива сблъсъци - с Арсенал, Манчестър Сити, Реал Мадрид…“.

„Дали този сезон все още може да бъде специален? Разбира се. Този клуб е показал толкова много пъти, че дори когато не е в най-добрата си форма в лигата, може да печели трофеи", заяви нидерландецът и отклони темите за Марк Геи и евентуалното връщане на Харви Елиът:

„Знаете, че не говоря за трансфери публично. Не говорим за играчи, които не са наши. Елиът? Ако искате да питате за футболист на Астън Вила, питайте Унай Емери. Ливърпул няма опция за връщане на играча“.

„Преди всичко, доволен съм от състава, който имаме, той е в съответствие с мен, Ричард Хюз и ръководството. Тази група е талантлива, ако всички са на разположение. Ако се върнем на наратива за това колко много сме похарчили през лятото… И преди казах, че ние заменихме много играчи и похарчихме малко повече, отколкото получихме. Никой не искаше да го чуе, но може би сега за първи път хората виждат, че заменихме много добри играчи“.

Дали съм доволен от опциите в защита? Джо Гомес се завърна, така че това ще е голяма помощ. Никой треньор в света няма да ви каже, че е доволен, ако има само двама централни защитници. Ние обаче имаме и Леони, който е невероятен талант и ще се завърне през следващия сезон. Колкото и да се изговори за харчовете, има ограничения. Този клуб винаги се е опитвам да прави умни неща. В идеалния свят имате повече от двама централни защитници, но трябва да приемете и тази ситуация. Знам, че Юрген Клоп също имаше проблеми там и понякога играеше с халфове. Нат Филипс също игра много. Това е Ливърпул през всичките тези години“.


Поставете оценка:
Оценка 4 от 1 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Гоопов

    1 0 Отговор
    Болен мо.зък кок.аин сънува. Арсенал ще ви раз.пори. Не ставаш Слотиньо

    18:13 07.01.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

