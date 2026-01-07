Арне Слот: Победа срещу Арсенал би означавала много, сезонът още може да бъде специален

Юго Екитике ще пропусне със сигурност гостуването на Ливърпул срещу Арсенал в английското първенство по футбол, тъй като все още не е тренирал със съотборниците си, разкри мениджърът Арне Слот. Французинът пропусна и последния мач срещу Фулъм, в който атаката бе водена от Коди Гакпо.
Arne Slot has provided an update on the fitness of Hugo Ekitike ahead of #ARSLIV 🗣️— Liverpool FC (@LFC) January 7, 2026
"Юго все още не е тренирал и не знам дали ще може да го направи днес. И преди два дни ви казах, че той няма да отсъства дълго, но мачовете идват бързо. Може би ще му отнеме още няколко дни, за да се завърне", заяви Слот преди дербито с лидера в класирането Арсенал.
🗣️ "We're not there where we want to [be]"— Sky Sports News (@SkySportsNews) January 7, 2026
Arne Slot says his Liverpool team can still do 'special things' this season but notes his side have not been consistent. pic.twitter.com/pW885wVDZP
"Джо Гомес обаче се завръща и това ще ни помогне много. Не мисля, че ще намерите треньор на този свят, който е доволен от това, че разполага само с двама централни защитници. Привлякохме изключително талантлив футболист в лицето на Джовани Леони, който обаче ще се завърне чак за следващия сезон. Наложи се да приема тази ситуация такава, каквато е", продължи нидерландецът.
Ливърпул прави много странен сезон, който премина през дълга победна серия, още по-продължителна от загуби и временна стабилизация в края на календарната година. Мърсисайдци обаче направиха равенства в последните си два мача срещу Фулъм и Лийдс.
Arne Slot on Arsenal game: "A lot of importance on this game. We still have a lot to play for in PL, but also in FA Cup and CL. It's an important game to see where we are in a one-off game against a very very good Arsenal, who have been very good for years."— Anything Liverpool (@AnythingLFC_) January 7, 2026
„Може да сме в серия от девет мача без загубата, но последните две равенства ни дойдоха в повече - с Лийдс и Фулъм. Не сме там, където искаме да бъдем, но имаме талантлив отбор и ако всички са на разположение, можем да постигнем специални неща. Показахме го с някои впечатляващи победи, но имахме и равенства и загуби, които впечатлиха в негативен план. Постоянството не е на лице през този сезон“.
„Мачът с Арсенал е много важен. Има много за какво да играем както във Висшата лига, така и за ФА Къп и Шампионската лига. В турнирите идват мачове с елиминации, където можеше да се изправиш срещу отбори като Арсенал. Поради тази причина е важно да видим къде сме в един мач срещу един много добър отбор на Арсенал. Те са дори по-добри, отколкото бяха в предишните години“.
Arne Slot: "It can still be a special season. This club has shown that when they aren't in good form in the league, they can still win a trophy because we have a very talented group. Inter away, Atletico and Real Madrid home, Villa at home, Arsenal, we've shown we can compete."… pic.twitter.com/kn3TTCqeJo— Anything Liverpool (@AnythingLFC_) January 7, 2026
„Силните страни на Арсенал? Те имат толкова много и може би това е най-силното им качество. Нямат особени слабости, почти не допускат голове, играят открито, силни са на статични положения, изграждат добре атаките си, силни са и при дългите топки. Разполагат с пълния пакет, заради което заслужават да са на върха“.
Arne Slot on Man City interest in Marc Guehi "I never talk about transfer in public, let alone talking about a transfer for another club. My answer is always the same: we don't talk about players who aren't ours" pic.twitter.com/eCwK1tDHnL— Anything Liverpool (@AnythingLFC_) January 7, 2026
„Потенциална победа срещу Арсенал би означавала много. Това би показало, че можем в по-късните етапи от сезона да се конкурираме с всеки отбор. Вече победихме Арсенал у дома. Побеждавахме и други силни отбори, но също така знаем, че това е специален мач за тях. Трябва да сме готови. Мисля, че всички очакват с нетърпение този двубой. Винаги е хубаво да играе в такива сблъсъци - с Арсенал, Манчестър Сити, Реал Мадрид…“.
„Дали този сезон все още може да бъде специален? Разбира се. Този клуб е показал толкова много пъти, че дори когато не е в най-добрата си форма в лигата, може да печели трофеи", заяви нидерландецът и отклони темите за Марк Геи и евентуалното връщане на Харви Елиът:
Arne Slot: “I'm really happy with the squad, completely aligned with Richard and the owners.— Anything Liverpool (@AnythingLFC_) January 7, 2026
There's nothing positive from players being injured but maybe the narrative we've spent so much and I say no, we replaced not added players, nobody wanted to hear. But maybe now they… pic.twitter.com/gnWs2v8J1X
„Знаете, че не говоря за трансфери публично. Не говорим за играчи, които не са наши. Елиът? Ако искате да питате за футболист на Астън Вила, питайте Унай Емери. Ливърпул няма опция за връщане на играча“.
„Преди всичко, доволен съм от състава, който имаме, той е в съответствие с мен, Ричард Хюз и ръководството. Тази група е талантлива, ако всички са на разположение. Ако се върнем на наратива за това колко много сме похарчили през лятото… И преди казах, че ние заменихме много играчи и похарчихме малко повече, отколкото получихме. Никой не искаше да го чуе, но може би сега за първи път хората виждат, че заменихме много добри играчи“.
Arne Slot on CB options: “Am I happy with number of options? Joe Gomez is back now, a big help. No manager in the world tells you he is happy they only have 2 fit but we have Leoni, an unbelievable talent, who is back next season”— Anything Liverpool (@AnythingLFC_) January 7, 2026
Дали съм доволен от опциите в защита? Джо Гомес се завърна, така че това ще е голяма помощ. Никой треньор в света няма да ви каже, че е доволен, ако има само двама централни защитници. Ние обаче имаме и Леони, който е невероятен талант и ще се завърне през следващия сезон. Колкото и да се изговори за харчовете, има ограничения. Този клуб винаги се е опитвам да прави умни неща. В идеалния свят имате повече от двама централни защитници, но трябва да приемете и тази ситуация. Знам, че Юрген Клоп също имаше проблеми там и понякога играеше с халфове. Нат Филипс също игра много. Това е Ливърпул през всичките тези години“.
