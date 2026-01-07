Новини
Левски проведе първа тренировка на турска земя, Сангаре се завърна

7 Януари, 2026 16:15 435 0

Теренът, на който се подготвя тимът, е с отлично тревно покритие и ще се използва единствено от играчите на старши треньора Хулио Веласкес

Левски проведе първа тренировка на турска земя, Сангаре се завърна - 1
Снимка: levski.bg
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Отборът на Левски проведе първа тренировка от зимния си подготвителен лагер в Белек, Турция. "Сините" пристигнаха вечерта на 6 януари в хотел “KAYA PALAZZO”, който ще бъде база на отбора до 27 януари.

Теренът, на който се подготвя тимът, е с отлично тревно покритие и ще се използва единствено от играчите на старши треньора Хулио Веласкес.

В сутрешното занимание пълноценно участие взеха всички футболисти. Нападателят Мустафа Сангаре, който пропусна последната тренировка в София, тренира наравно със съотборниците си.

За днес, 7 януари е предвидена още една тренировка.


