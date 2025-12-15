Новини
Ювентус измъкна важни три точки от Болоня в битката за Шампионска лига

15 Декември, 2025 06:51 547 0

Гол на Кабрал и здрава защита наклониха везните на „Ренато дал’Ара“

Ювентус измъкна важни три точки от Болоня в битката за Шампионска лига - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Йоан Паташев Йоан Паташев Кореспондент на ФАКТИ в Италия

Ювентус взе важна победа с 1:0 при гостуването си на Болоня и направи крачка напред в битката за местата в челото на Серия А. Успехът изкачи „бианконерите“ на пето място с 26 точки, докато домакините останаха шести.

Двубоят бе равностоен и напрегнат, като Болоня имаше по-активните моменти преди почивката, включително удар в гредата. Решаващият момент дойде в 65-ата минута, когато Хуан Кабрал се възползва от отлично центриране на Йълдъз и отбеляза с глава.

Малко след това домакините останаха с човек по-малко, което позволи на Юве да контролира мача до края. Въпреки опитите на Болоня в добавеното време, гостите запазиха аванса си и си тръгнаха с ценните три точки.


