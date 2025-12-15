Ювентус измъкна важни три точки от Болоня в битката за Шампионска лига

Ювентус взе важна победа с 1:0 при гостуването си на Болоня и направи крачка напред в битката за местата в челото на Серия А. Успехът изкачи „бианконерите“ на пето място с 26 точки, докато домакините останаха шести.

Двубоят бе равностоен и напрегнат, като Болоня имаше по-активните моменти преди почивката, включително удар в гредата. Решаващият момент дойде в 65-ата минута, когато Хуан Кабрал се възползва от отлично центриране на Йълдъз и отбеляза с глава.

Малко след това домакините останаха с човек по-малко, което позволи на Юве да контролира мача до края. Въпреки опитите на Болоня в добавеното време, гостите запазиха аванса си и си тръгнаха с ценните три точки.