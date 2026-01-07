Швеция е готова да предостави изтребители Gripen на Киев

Швеция е готова да предостави изтребители Gripen на Украйна за въздушно наблюдение като част от усилията си за гарантиране на сигурността на Украйна и Европа, заяви шведският премиер Улф Кристерсон.

Страната е готова да „запази мира“ с изтребители Gripen за въздушно наблюдение над Украйна, военноморски ресурси за разминиране в Черно море и продължаващо обучение на украински военнослужещи, написа той на своята страница в X.



Според Кристерсон това е било неговото послание в Париж по време на среща на „коалицията на желаещите“ страни.

„Необходимо условие, разбира се, е постигането на мирно споразумение, ясното определяне на правилата за участие на многонационалните сили и официалното одобрение от парламента“, написа премиерът.

Saab JAS 39 Gripen е шведски многоцелеви изтребител от четвърто поколение. Самолетът е на въоръжение в Швеция от 1997 г. и се използва също от Унгария, Чехия, Южна Африка, Бразилия и Тайланд.

Изтребителят е въоръжен с 27-милиметрово оръдие Mauser BK27 със 120 патрона. Самолетът може да носи няколко вида ракети, включително противокорабни ракети RBS-15, както и различни бомби, включително касетъчни боеприпаси Bombkapsel 90.

На 6 януари в Париж се проведе среща на „коалицията на желаещите“ и представители на САЩ и Украйна. След разговорите страните приеха декларация за гаранции за сигурност за Украйна.