Швеция е готова да предостави изтребители Gripen на Киев

7 Януари, 2026 05:59, обновена 7 Януари, 2026 06:08 448 7

Те ще бъдат използвани за въздушно наблюдение като част от усилията си за гарантиране на сигурността на Украйна и Европа, заяви шведският премиер Улф Кристерсон.

Швеция е готова да предостави изтребители Gripen на Киев - 1
Снимка: Уикипедия
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Швеция е готова да предостави изтребители Gripen на Украйна за въздушно наблюдение като част от усилията си за гарантиране на сигурността на Украйна и Европа, заяви шведският премиер Улф Кристерсон.

Страната е готова да „запази мира“ с изтребители Gripen за въздушно наблюдение над Украйна, военноморски ресурси за разминиране в Черно море и продължаващо обучение на украински военнослужещи, написа той на своята страница в X.

Според Кристерсон това е било неговото послание в Париж по време на среща на „коалицията на желаещите“ страни.

Още новини от Украйна

„Необходимо условие, разбира се, е постигането на мирно споразумение, ясното определяне на правилата за участие на многонационалните сили и официалното одобрение от парламента“, написа премиерът.

Saab JAS 39 Gripen е шведски многоцелеви изтребител от четвърто поколение. Самолетът е на въоръжение в Швеция от 1997 г. и се използва също от Унгария, Чехия, Южна Африка, Бразилия и Тайланд.

Изтребителят е въоръжен с 27-милиметрово оръдие Mauser BK27 със 120 патрона. Самолетът може да носи няколко вида ракети, включително противокорабни ракети RBS-15, както и различни бомби, включително касетъчни боеприпаси Bombkapsel 90.

На 6 януари в Париж се проведе среща на „коалицията на желаещите“ и представители на САЩ и Украйна. След разговорите страните приеха декларация за гаранции за сигурност за Украйна.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 3 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Тесла

    3 7 Отговор
    Расия си вкара таралеж в гачите ✌🏻

    06:11 07.01.2026

  • 2 Язък

    7 3 Отговор
    ще станат на скрап !

    06:11 07.01.2026

  • 3 А БРИКС

    3 3 Отговор
    Ще предоставят на "новите шведи" калашници и БТРи да се "защитават" от "агресията " на местните шведи. Така добре ли е? Танту за кукуригу?
    Вие на нас, а ние на вас!

    06:12 07.01.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Русия

    9 1 Отговор
    е готова да ги приземи ...

    06:16 07.01.2026

