Рома надделя над Лече с убедителен успех в Серия "А"

В 19-ия кръг на италианското първенство Серия "А", Рома демонстрира силна игра и се наложи с 2:0 като гост на Лече на стадион "Вия дел Маре".

В 14-ата минута Евън Фъргюсън откри резултата след прецизна асистенция от Пауло Дибала, който показа своята класа с ключово подаване.

Втората голова ситуация дойде в 71-ата минута, когато Артьом Довбик оформи крайния резултат, а последното докосване бе дело на Николо Пизили.

След този двубой Лече заема 16-о място в класирането с актив от 17 точки. Рома пък се изкачи до четвъртата позиция с 36 пункта, изпреварвайки с три точки Ювентус и Комо.