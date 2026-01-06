Почина човекът, когото Айртон Сена нарече най-големия си съперник

Тъжна вест разтърси света на моторните спортове – на 73-годишна възраст почина Тери Фулъртън, един от най-емблематичните и уважавани пилоти в историята на картинга. Името му ще остане завинаги свързано не само с безбройните му успехи на пистата, но и с признанието, което получи от самия Айртон Сена – трикратен световен шампион във Формула 1.
Малцина знаят, че когато Сена бе попитан кой е най-големият му съперник, той не посочи нито Ален Прост, нито някой от другите титани на Формула 1. Вместо това, бразилецът без колебание изтъкна Тери Фулъртън – неговият съотборник в DAP по време на ранните му години в Европа. „Той беше най-завършеният пилот, с когото съм се състезавал – бърз, постоянен, честен. С него битките бяха истински, без политика и пари, само чисто състезание“, сподели Сена на пресконференция през 1993 г., малко преди да напусне Макларън.
Роден на 4 януари, Фулъртън посвети целия си живот на картинга. Още през 1973 г. той стана световен шампион с отбора на Birel, а кариерата му, започнала през 1964 г., се превърна в пример за постоянство и страст към спорта. Въпреки че имаше възможност да премине към автомобилните състезания, Тери остана верен на картинга – решение, белязано от лична трагедия и дадено обещание към майка му след смъртта на брат му Алек.
След като окачи каската, Фулъртън не се оттегли от спорта, а създаде собствен отбор и се превърна в ментор на новото поколение пилоти. Под неговото ръководство израснаха имена като Джъстин Уилсън, Пол ди Реста, Дан Уелдън, Алън Макниш и Антъни Дейвидсън. Последният му голям успех като треньор е Джейк Денис – шампион във Формула Е за сезон 2022-2023, който днес се състезава за Андрети.
„Живях живота, който исках. Избрах да остана в картинга и да уча децата. Понякога се питам какво можех да постигна във Формула 1, но човек трябва да държи на думата си“, споделяше Фулъртън в едно от последните си интервюта. Обещанието, което даде на майка си, го задържа далеч от едноместните болиди, но не и от големите успехи и уважението на цялата спортна общност. Тери Фулъртън оставя след себе си съпруга и дъщеря, както и неизличима следа в историята на моторните спортове. Светът на картинга загуби не просто шампион, а истински учител и вдъхновител за поколения напред.
“Who is or has been the driver you got the most satisfaction of racing against..past or present?”— Ayrton Senna 🇧🇷 Tribute (@F1_AyrtonSenna) January 4, 2026
"Fullerton. Terry Fullerton,” replied Senna.”
Many happy returns, dear Terry! 🍾🥂🎂
📸: Terry Fullerton and Ayrton Senna. Karting days. https://t.co/kp86Lhnlbb pic.twitter.com/jV5G1LFqxS
