Почина човекът, когото Айртон Сена нарече най-големия си съперник

Тъжна вест разтърси света на моторните спортове – на 73-годишна възраст почина Тери Фулъртън, един от най-емблематичните и уважавани пилоти в историята на картинга. Името му ще остане завинаги свързано не само с безбройните му успехи на пистата, но и с признанието, което получи от самия Айртон Сена – трикратен световен шампион във Формула 1.

Малцина знаят, че когато Сена бе попитан кой е най-големият му съперник, той не посочи нито Ален Прост, нито някой от другите титани на Формула 1. Вместо това, бразилецът без колебание изтъкна Тери Фулъртън – неговият съотборник в DAP по време на ранните му години в Европа. „Той беше най-завършеният пилот, с когото съм се състезавал – бърз, постоянен, честен. С него битките бяха истински, без политика и пари, само чисто състезание“, сподели Сена на пресконференция през 1993 г., малко преди да напусне Макларън.

Роден на 4 януари, Фулъртън посвети целия си живот на картинга. Още през 1973 г. той стана световен шампион с отбора на Birel, а кариерата му, започнала през 1964 г., се превърна в пример за постоянство и страст към спорта. Въпреки че имаше възможност да премине към автомобилните състезания, Тери остана верен на картинга – решение, белязано от лична трагедия и дадено обещание към майка му след смъртта на брат му Алек.

След като окачи каската, Фулъртън не се оттегли от спорта, а създаде собствен отбор и се превърна в ментор на новото поколение пилоти. Под неговото ръководство израснаха имена като Джъстин Уилсън, Пол ди Реста, Дан Уелдън, Алън Макниш и Антъни Дейвидсън. Последният му голям успех като треньор е Джейк Денис – шампион във Формула Е за сезон 2022-2023, който днес се състезава за Андрети.

„Живях живота, който исках. Избрах да остана в картинга и да уча децата. Понякога се питам какво можех да постигна във Формула 1, но човек трябва да държи на думата си“, споделяше Фулъртън в едно от последните си интервюта. Обещанието, което даде на майка си, го задържа далеч от едноместните болиди, но не и от големите успехи и уважението на цялата спортна общност. Тери Фулъртън оставя след себе си съпруга и дъщеря, както и неизличима следа в историята на моторните спортове. Светът на картинга загуби не просто шампион, а истински учител и вдъхновител за поколения напред.

“Who is or has been the driver you got the most satisfaction of racing against..past or present?”



"Fullerton. Terry Fullerton,” replied Senna.”



Many happy returns, dear Terry! 🍾🥂🎂



📸: Terry Fullerton and Ayrton Senna. Karting days. https://t.co/kp86Lhnlbb pic.twitter.com/jV5G1LFqxS — Ayrton Senna 🇧🇷 Tribute (@F1_AyrtonSenna) January 4, 2026