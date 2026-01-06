Успешен старт на годината за Иван Иванов в мъжкия тенис

Световният шампион при юношите за 2025 г. Иван Иванов се класира за втория кръг на сингъл на турнира на твърди кортове за мъже в академията на Рафаел Надал в Манакор (Испания). Надпреварата е с награден фонд от 15 хиляди долара.

17-годишният българин победи Ноел Ларвиг (Германия) с 6:2, 6:3 след 1 час и 29 минути игра. Иванов поведе с 3:0, а след 3:2 направи нова серия от три печеливши гейма, за да спечели първия сет с 6:2. Във втория сет българинът дръпна с 4:1, Ларвиг успя да вземе следващите два гейма, но Иванов показа по-голямата си класа и триумфира с крайното 6:3.

Във втория кръг Иванов ще играе срещу победителя от мача между №7 в схемата Ярослав Демин (Русия) и Жоао Граса (Португалия).



Друг наш национал, Александър Василев, отпадна още в първия кръг на турнира на твърди кортове в Осло (Норвегия) с награден фонд 15 хиляди долара. 18-годишният българин отстъпи на №3 в схемата Алекс Кнаф (Люксембург) с 1:6, 4:6 след 72 минути игра. Василев загуби шест поредни гейма в първия сет, от 1:0 до 1:6, а във втората част допусна решителен пробив в деветия гейм.