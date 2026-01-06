Новини
Успешен старт на годината за Иван Иванов в мъжкия тенис

Успешен старт на годината за Иван Иванов в мъжкия тенис

6 Януари, 2026

Успешен старт на годината за Иван Иванов в мъжкия тенис - 1
Снимка: БГНЕС
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Световният шампион при юношите за 2025 г. Иван Иванов се класира за втория кръг на сингъл на турнира на твърди кортове за мъже в академията на Рафаел Надал в Манакор (Испания). Надпреварата е с награден фонд от 15 хиляди долара.

17-годишният българин победи Ноел Ларвиг (Германия) с 6:2, 6:3 след 1 час и 29 минути игра. Иванов поведе с 3:0, а след 3:2 направи нова серия от три печеливши гейма, за да спечели първия сет с 6:2. Във втория сет българинът дръпна с 4:1, Ларвиг успя да вземе следващите два гейма, но Иванов показа по-голямата си класа и триумфира с крайното 6:3.

Във втория кръг Иванов ще играе срещу победителя от мача между №7 в схемата Ярослав Демин (Русия) и Жоао Граса (Португалия).


Друг наш национал, Александър Василев, отпадна още в първия кръг на турнира на твърди кортове в Осло (Норвегия) с награден фонд 15 хиляди долара. 18-годишният българин отстъпи на №3 в схемата Алекс Кнаф (Люксембург) с 1:6, 4:6 след 72 минути игра. Василев загуби шест поредни гейма в първия сет, от 1:0 до 1:6, а във втората част допусна решителен пробив в деветия гейм.


