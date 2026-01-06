Новини
Трансферът на Исак Соле от Славия в ЦСКА вече е официализиран

6 Януари, 2026 21:10 654 3

"Червените" представиха футболиста

Трансферът на Исак Соле от Славия в ЦСКА вече е официализиран - 1
Снимка: ЦСКА
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

ЦСКА официално привлече национала на Централноафриканската република Исак Соле. Футболистът премина успешно медицинските прегледи и официално подписа договор с „армейците“ за срок от три години.

Соле е на 24 години, а основната му позиция е в сърцето на полузащитата. Той пристига в ЦСКА от състава на Славия.

Исак Соле започва професионалната си кариера във френския Лавал, след което защитава цветовете на няколко различни клуба. През 2024 година подписва със Славия, където записва 18 мача, в които отбелязва 3 гола и добавя 1 асистенция. През изминалия сезон халфът игра под наем в турския Гьозтепе, като взе участие в 11 срещи и се отчете с 2 гола и 2 асистенции.

Соле има мачове за националния отбор на Франция до 17 години, а от 2023 година е част от представителния тим на Централноафриканската република, за който до момента има 12 двубоя.

В ЦСКА Исак Соле ще носи фланелка с номер 94.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 ицо

    2 2 Отговор
    тоя от минералната вода се е опекъл...

    21:41 06.01.2026

  • 2 10.04.1913.

    5 0 Отговор
    Бензинджията пак закопа Славия. При Мадуро! Търгаш.

    22:09 06.01.2026

  • 3 Коремлиев

    2 0 Отговор
    Лакомията на Търбуха няма край.Славия ще се бори за оставане в А група.

    22:14 06.01.2026

