Челси си поигра с огъня срещу Кардиф

Челси победи Кардиф Сити с 3:1 и се класира за полуфиналите в турнира за Карабао Къп, предаде sportal.bg.

Така лондончани имат реален шанс да се борят за трофея в третата по значение надпревара на Острова за първи път от 2015 г. насам, когато го спечелиха под ръководството на Жозе Моуриньо, Специалния.

Гостите поведоха малко след почивката с гол на резервата Алехандро Гарначо (58'), но четвърт час преди края на редовното време домакините изравниха чрез Дейвид Търнбул (75'). Само седем минути по-късно обаче Педро Нето (82') върна аванса на световните клубни шампиони, а в добавеното време с нов гол Гарначо (90'+3') реши всичко.

Това бе едва третият съперник, който Челси отстрани в Карабао Къп през този сезон. Лондончани стигнаха до днешния двубой, елиминирайки третодивизионния Линкълн (2:1) и елитния Уулвърхамптън (4:3). Кардиф Сити от своя страна имаше доста по-дълъг път и заради третодивизионния си статут уелският отбор беше принуден да стартира участието си в надпреварата още от първия ѝ кръг. Последователно бяха елиминирани отборите на Суидън (2:1), Челтънъм (3:0), елитният Бърнли (2:1) и Рексъм (2:1).

С днешното поражение Кардиф остана без победа срещу Челси от над 60 години. Последният успех на уелския тим срещу лондончани датира от далечната 1961 г., когато двата отбора са се състезавали във второто ниво на футбола на Острова. Тогава футболистите от Уелс записват два успеха с 5:2 и 3:2, но по-късно и Челси, и Кардиф изпадат в трета дивизия.

Спрямо шампионатната победа над Евертън с 2:0 през уикенда Енцо Мареска реши да излезе с тотално различен стартов състав. Той направи промяна включително под рамките на вратата и реши днес да започне с Филип Йоргенсен вместо Роберт Санчес. Дори двамата голмайстори Мало Густо и Коул Палмър също не попаднаха сред стартовите 11. Палмър получи почивка и изобщо не бе в групата, която пътува за Уелс, докато Густо бе разпределен на резервната скамейка. Всички останали играчи от успеха над "карамелите" също имаха шанс да се появят впоследствие, като единствена разлика правеше Марк Кукурея, който също изобщо не бе в групата. И двамата голмайстори в днешния сблъсък Педро Нето и Алехандро Гарначо се появиха като резерви след почивката.

Кардиф от своя страна стигна до успех с 4:3 в Лига 1 срещу Донкастър преди малко повече от 72 часа, като мениджърът БрайънБари-Мърфи също направи някои размествания. Ронан Кпакио и Уилям Фиш от защитниците получиха почивка за първия съдийски сигнал за сметка на Дилан Лоулър и ПериЕнДжи, който пък бе резерва през уикенда и се появи през второто полувреме. В халфовата линия пък АлексРобъртсън бе заменен от Дейвид Търнбъл, като абсолютно същата смяна се случи и срещу Донкастър в хода на двубоя. На върха на атаката пък Юсеф Салех, който вкара гола за 3:3, днес бе изпратен на пейката и вместо него нападението поведе Калъм Робинсън.

Изненадващо или не, домакините бяха тези, които отправиха първия точен удар в двубоя. Той обаче бе само за статистиката, тъй като Калъм Робинсън засече с глава центриране, а топката литна балонно нагоре и Филип Йоргенсен улови единствено, за да не си създава излишни главоболия, въпреки че имаше и опцията да остави кълбото да излезе само в аут.

В 11-тата минута лондончани създадоха първото си по-опасно положение. Бързо разиграване от ъглов удар по земя достигна до непокрития Гитънс в пеналтерията, който стреля мощно над вратата.

В 13-тата минута дойде и първото наистина по-стойностно положение за домакините. Търнбъл проби в наказателното поле и стреля остро по диагонал, а Йоргенсен след известни усилия улови.

Четвърт час след началото Тайрик проби скоростно по фланга и прати силно топката в пеналтерията отстрани, и уелските бранители трябваше да се радват, че нямаше никой в бяла фланелка и сини гащета, който да чукне коженото кълбо във вратата, пазена от Нейтън Трот.

В 16-ата минута главният съдия Тони Хърингтън показа първия жълт картон в мача. Той бе за Айзък Дейвис, който направи неспортсменско влизане отзад. Като цяло това бе и поредният момент на грубост между двата отбора, които не се страхуваха да се хвърлят здраво, не само за първа топка.

В средата на полувремето Тайрик Джордж отново бе в епицентъра на събитията. 19-годишният британец проби в уелската пеналтерия, но се засуети и стреля твърде късно, а на пътя му застана бранител на Кардиф, който изчисти.

В ответната атака домакините създадоха поредно положение, в което им липсваше прецизност в последния удар. Айзък Дейвис се отскубна от пазещите го лондончани и стреля от дистанция, но шутът му беше толкова посредствен, че Филип Йоргенсен просто изгледа как топката отива в аут.

Половин час след началото столичани най-накрая направиха нещо по-стойностно. Гиу се пребори с опеката на Лоулър и отправи сложен удар по диагонал, който Нейтън Трот спаси, но не достатъчно убедително. Лоулър все пак се бе позиционирал добре и предотврати добавка, чуквайки топката обратно към Трот, който я улови.

В 34-ата минута Айзък Дейвис накара лондончани да потреперят и с шут накара Йоргенсен максимално да се разтегне по земя и да изчисти в корнер.

Малко преди почивката гостите отново изтръпнаха. Грешка при разиграване в собствената половина на англичаните позволи на Търнбул да отнеме и да стреля в коридор от границата на наказателното поле.

На почивката Мареска направи единствено промени, като изненадващо прибра на пейката един от най-активните си футболисти, Тайрик Джордж, и на негово място пусна Алехандро Гарначо. Жоао Педро пък се появи на мястото на Марк Гиу.

На пръв поглед смените не проработиха и дори Челси се прибра дълбоко в своята половина, а Кардиф осъществи териториален натиск.

Десетина минути по-късно обаче промените започнаха да се отплащат и Гарначо принуди Нейтън Трот да се намесва за първи път през новото полувреме.

Три минути по-късно дойде и дългоочакваният момент за гостите, които хванаха съперника неподготвен на контраатака, а Гарначо се превърна в златна резерва, завършвайки нападението с безценен гол.

Час игрово време след началото лондончани можеха и да убият интригата, но Буонаноте не показа характер в завършващата фаза на атаката, като Трот този път демонстрира блестящ рефлекс и отказа играча на световните клубни шампиони.

Малко след това Мареска направи още две промени с надеждата да затвори мача с втори гол. Мало Густо и Педро Нето се появиха на местата на Джейми Гитънс и Факундо Буонаноте.

В 73-тата минута действително лондончани можеха да поведат с 2:0, но в последния момент АндрейСантош не успя да отиграе, а бранител в синьо и бяло можеше да си вкара комичен автогол, опитвайки се да изчисти. Пропускът се оказа фатален, тъй като само 120 секунди по-късно Пери Ен Джи намери как да се позиционира правилно на фланга и да отправи убийствено центриране към непокрития в пеналтерията Дейвид Търнбул, който засече с глава и прати топката високо в скобата на вратата, където дори разтеглилият се до краен предел Йоргенсен не успя да спаси.

Три минути след попадението домакините можеха да дадат свидна жертва, след като вратарят Нейтън Трот получи спешна медицинска помощ, след като предотврати опасност пред вратата си, създадена от Педро Нето. В крайна сметка нараняването се оказа безобидно и стражът продължи. Той обаче не се намеси достатъчно убедително при следващата ситуация пред вратата му, при която Сантош намери Педро Нето, който този път не сбърка и върна водачеството на лондончани.

Уелсците опитаха да отговорят светкавично и веднага след подновяването на играта Дейвид Търнбул можеше да накара 30 хиляди на "Кардиф Стейдиъм" отново да изригнат, но от воле стреля съвсем малко над напречната греда.

В 87-ата минута Жоао Педро можеше да реши всичко, но в последния момент бранител изби удара му от голлинията.

В 3-тата минута на добавеното време Педро направи нов пропуск и стреля високо над напречната греда.

Само няколко секунди по-късно дойде третият гол, който реши всичко. Жоао Педро капитализира усилията си с асистенция, намирайки Гарначо, който засече в долния десен ъгъл и сложи точка на спора.

В оставащите минути срещата просто се доиграваше, като домакините запазиха достойнството си и показаха за пореден път, че не са излезли просто да пазят резултата и да опитат да загубят с възможно най-малка разлика. Така в 95-ата минута Търнбул центрира коварно и настана суматоха, но не се намери кой да засече топката, и Йоргенсен улови коженото кълбо, за да прекрати последното интересно положение в двубоя.

Челси се превърна в първия тим, който тази година стигна финалната четворка на турнира, като участникът на големия финал ще бъде определен този път в спор не от един, а от два мача в началото на следващата 2026 г. Два от другите три 1/4-финални срещи ще се изиграят в утрешния 17-и декември (сряда), като там Манчестър Сити посреща Брентфорд, а Нюкасъл приема Фулъм. Последният сблъсък от тази фаза е столичното дерби между Арсенал и Кристъл Палас на 23-ти декември (вторник), след което ще се изтегли специален жребий и ще се разберат полуфиналните двойки.

КАРДИФ СИТИ 1:3 ЧЕЛСИ

0:1 Алехандро Гарначо (58')

1:1 Дейвид Търнбул (75')

1:2 Педро Нето (82')

1:3 Алехандро Гарначо (90'+4')



КАРАБАО КЪП, ЧЕТВЪРТФИНАЛ



Кардиф Сити: 13. Нейтън Трот, 38. Пери Ен Джи, 48. Дилан Лоулър, 12. Калъм Чеймбърс, 3. Джеол Беган, 6. Райън Уинтъл, 14. Дейвид Търнбул, 27. Джоел Колуил, 39. Айзък Дейвис, 45. Чиан Рашфорд, 47. Айзък Дейвис

Мениджър:БрайънБари-Мърфи



Челси: 12. Филип Йоргенсен, Джош Ачеампонг, 4. Тосин Адарабиойо, 5. Тосин Адарабиойо, 21. Йорел Хато, 25. Мойсес Кайседо, 17. Андрей Сантос, 32. Тайрик Джордж, 40. Факундо Буонаноте, 11. Джейми Гитънс, 38. Марк Гиу

Мениджър: Енцо Мареска