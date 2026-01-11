Новини
Свят »
Венецуела »
МВнР на Венецуела: В страната царят абсолютно спокойствие, мир и стабилност, САЩ внушават несъществуващ риск

11 Януари, 2026 06:25, обновена 11 Януари, 2026 06:30 627 5

  • венецуела-
  • сащ-
  • външен министър

По-рано Държавният департамент във Вашингтон призова американските граждани да напуснат територията на държавата

МВнР на Венецуела: В страната царят абсолютно спокойствие, мир и стабилност, САЩ внушават несъществуващ риск - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Предупреждението на Държавния департамент за заплаха за сигурността във Венецуела е невярно, а страната остава стабилна и мирна.

Това се посочва в изявление на Министерството на външните работи на страната, публикувано в Telegram канала на външния министър Иван Хил Пинто.

„Министерството на външните работи на Венецуела отбелязва, че предупреждението на Държавния департамент на САЩ за заплаха за сигурността в нашата страна се основава на неверни доклади, целящи да създадат въображаем риск, който всъщност не съществува“, заяви министерството.

„Във Венецуела царят абсолютно спокойствие, мир и стабилност. Всички населени места, транспортни маршрути, контролно-пропускателни пунктове и съоръжения за сигурност функционират нормално, а въоръжените сили на републиката са под контрола на Боливарското правителство, единственият гарант на законното право да използва сила и да гарантира мира на венецуелския народ“, се подчертава в изявлението.

Венецуела потвърждава ангажимента си за защита на мира, стабилността и осигуряване на сигурността на венецуелския народ, отбеляза Министерството на външните работи.

Преди това Държавният департамент на Съединените щати призова американците във Венецуела да напуснат незабавно страната, предаде агенция Франс прес, цитирана от БНР. В съобщение на департамента се посочват рискове, свързани с въоръжени милиции, наречени колективос, които спират автомобили и ги претърсват за американски граждани или за доказателства за подкрепа на Америка.

"Ситуацията със сигурността във Венецуела продължава да бъде променлива", уточнява американското министерство на външните работи седмица след като венецуелският президент Николас Мадуро беше свален от власт и изведен от страната от американски военни части.

"След като международните полети бяха подновени, гражданите на Съединените щати би трябвало незабавно да напуснат страната", посочва Държавният департамент.


Венецуела
