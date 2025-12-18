Новини
ПСЖ дава по-дълга почивка на защитник

Уилиан Пачо няма да вземе участие в последния мач на тима на Луис Енрике за годината срещу скромния Венде Фонтене от 1/32-финалите на турнира за Купата на Франция

Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

От френския шампион Пари Сен Жермен смятат да пуснат в по-ранна почивка националния защитник на Еквадор Уилиан Пачо, пише вестник "Льо Паризиен". Така футболистът ще получи по-голяма почивка и няма да вземе участие в последния мач на тима на Луис Енрике за годината срещу скромния Венде Фонтене от 1/32-финалите на турнира за Купата на Франция, който ще се играе в събота. Мачът ще се играе на стадион "Божоар" в Нант, като това ще бъде и 67-ият двубой на ПСЖ за годината.

Това ще е възможност за треньора Луис Енрике да направи ротация и даде почивка на част от основните си футболисти. Според статистиката Уилиан Пачо е четвъртият играч на тима от Париж с най-много игрови минути. Очаква се да не играе и капитанът на тима Маркиньос, като това ще бъда възможност за Лукас Бералдо, който не е бил титуляр от 22 ноември насам.


