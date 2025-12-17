Новини
Спорт »
Световен футбол »
Фратези е готов за раздяла с Интер, а три гранда в Италия дебнат за негов подпис

Фратези е готов за раздяла с Интер, а три гранда в Италия дебнат за негов подпис

17 Декември, 2025 06:52 522 0

  • давиде фратези-
  • интер-
  • национал -
  • трансфер-
  • серия а

Наполи, Рома и Ювентус се нареждат за подписа му

Фратези е готов за раздяла с Интер, а три гранда в Италия дебнат за негов подпис - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Йоан Паташев Йоан Паташев Кореспондент на ФАКТИ в Италия

Давиде Фратези изглежда по-близо от всякога до напускане на Интер. След период, който може спокойно да бъде определен като разочароващ, ситуацията около италианския национал се промени съществено и вече няма онези твърди ограничения, които до скоро спираха трансфера му към преки конкуренти в Серия А.

Причините за така наречения „фратезиански флоп“ са няколко, сочи анализ на “La Gazzetta dello Sport”. Постоянни дребни контузии забавиха възстановяването му и му попречиха да намери ритъм. В същото време конкуренцията в средата на терена нарасна значително, особено след новите попълнения – Диуф и най-вече Сучич, както и след „възраждането“ на вече познати имена като Пьотр Зелински. Всичко това сви ролята на Фратези и го извади от центъра на проекта на „нерадзурите“.

Въпреки това, профилът му остава изключително апетитен на трансферния пазар. Позицията на Интер вече е ясна: клубът не държи толкова на това на кого ще продаде халфа, а основната цел е да получи исканата сума, която е 30 милиона евро. Ако оферта с тези параметри пристигне, тя ще бъде сериозно разгледана, независимо дали идва от Италия или от чужбина.

На този фон интересът от страна на Ювентус, Наполи и Рома е напълно реален. Именно тези клубове са сред основните кандидати и вече в миналото са правили опити да проучат ситуацията около Фратези. В Торино дори се заговори за възможен размяна между него и Кефрен Тюрам, макар че от страна на „бианконерите“ официално да отричат. Не е изключено обаче сделка да стане възможна, ако Интер добави финансово изравняване.

Наполи и Рома също следят случая отблизо. Шампионите имат нужда от подсилване в халфовата линия заради контузиите на Замбо Ангиса и Кевин Де Бройне, а Антонио Конте неведнъж е изразявал недоволство от липсата на дълбочина в състава. При „джалоросите“ ситуацията е по-сложна заради финансовите ограничения, но желанието да върнат Фратези „у дома“ остава силно.

В сянка дебне и Нюкасъл. Английският клуб беше много близо до привличането му в последния ден на миналия летен трансферен прозорец и нов опит, при по-изгодни условия, не е изключен.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ