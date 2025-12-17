Фратези е готов за раздяла с Интер, а три гранда в Италия дебнат за негов подпис

Давиде Фратези изглежда по-близо от всякога до напускане на Интер. След период, който може спокойно да бъде определен като разочароващ, ситуацията около италианския национал се промени съществено и вече няма онези твърди ограничения, които до скоро спираха трансфера му към преки конкуренти в Серия А.

Причините за така наречения „фратезиански флоп“ са няколко, сочи анализ на “La Gazzetta dello Sport”. Постоянни дребни контузии забавиха възстановяването му и му попречиха да намери ритъм. В същото време конкуренцията в средата на терена нарасна значително, особено след новите попълнения – Диуф и най-вече Сучич, както и след „възраждането“ на вече познати имена като Пьотр Зелински. Всичко това сви ролята на Фратези и го извади от центъра на проекта на „нерадзурите“.

Въпреки това, профилът му остава изключително апетитен на трансферния пазар. Позицията на Интер вече е ясна: клубът не държи толкова на това на кого ще продаде халфа, а основната цел е да получи исканата сума, която е 30 милиона евро. Ако оферта с тези параметри пристигне, тя ще бъде сериозно разгледана, независимо дали идва от Италия или от чужбина.

На този фон интересът от страна на Ювентус, Наполи и Рома е напълно реален. Именно тези клубове са сред основните кандидати и вече в миналото са правили опити да проучат ситуацията около Фратези. В Торино дори се заговори за възможен размяна между него и Кефрен Тюрам, макар че от страна на „бианконерите“ официално да отричат. Не е изключено обаче сделка да стане възможна, ако Интер добави финансово изравняване.

Наполи и Рома също следят случая отблизо. Шампионите имат нужда от подсилване в халфовата линия заради контузиите на Замбо Ангиса и Кевин Де Бройне, а Антонио Конте неведнъж е изразявал недоволство от липсата на дълбочина в състава. При „джалоросите“ ситуацията е по-сложна заради финансовите ограничения, но желанието да върнат Фратези „у дома“ остава силно.

В сянка дебне и Нюкасъл. Английският клуб беше много близо до привличането му в последния ден на миналия летен трансферен прозорец и нов опит, при по-изгодни условия, не е изключен.