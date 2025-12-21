Фиорентина записа първа победа за сезона: впечатляващо 5:1 срещу Удинезе

Феновете на Фиорентина получиха подарък за Коледа от любимците си, които в 16-ия кръг от сезона в Серия "А" записаха първата си победа. Като домакини "виолетовите" се наложиха с 5:1 над тима на Удинезе, който практически цял мач игра в намален състав, предаде БТА.

Още в осмата минута вратарят на гостите Мадука Окойе получи директен червен картон за нарушение срещу нападателя на Фиорентина Мойзе Кен.

С човек повече Фиорентина нямаше големи проблеми и още до почивката изкова аванс от три гола. В 21-вата минута Роландо Мандрагора откри, в 42-рата Алберт Гудмундсон удвои, а Кер Ндур покачи на 3:0 в добавеното време.

През второто полувреме Мойзе Кен се разписа за 4:0, преди Удинезе да достигне до почетен гол чрез Умар Соле в 66-ата минута. Само две след това Кен възстанови преднината на флорентинци от четири гола и оформи крайния резултат.

Въпреки победата, Фиорентина остава на последното 20-о място в класирането с 9 точки. Удинезе е на 11-о място с 21 точки.

По-рано днес, с гол от дузпа на Никола Влашич в 66-ата минута Торино спечели с 1:0 гостуването си на Сасуоло в среща от 16-ия кръг на италианската Серия "А". Това е втора поредна победа за "биковете", с която те се изкачиха до 12-ата позиция в класирането с 20 точки, само на точка от своя съперник, който е десети.

През първото полувреме не се случи абсолютно нищо запомнящо се на стадион "Мапей" в Реджо Емилия, но през втората част гостите се активизираха, което им донесе и дузпа за нарушение на Джош Доиг. От 11-те метра Влашич не сбърка и донесе успеха на тима си.

В другия неделен двубой от кръга, завършил до момента, Каляри и Пиза приключиха при 2:2. Гостите от града с Наклонената кула поведоха точно преди почивката чрез Матео Трамони, който бе точен от дузпа. През второто полувреме обаче домакините от Каляри направи обрат след попадения на Микеле Фолоруншо и Семих Кълъчсой, но в 89-ата минута Стефано Морео спаси точката за Пиза. В класирането Каляри е на 15-о място с 15 точки, а Пиза е на 19-а позиция с 11 пункта.