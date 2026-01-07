Мръсният въздух може да увеличи риска от депресия при възрастни хора

Дългосрочното излагане на фини прахови частици като например компоненти на PM 2.5 в замърсения въздух може да причини не само дихателни болести, но и да увеличи риска от депресия при възрастни хора, особено при страдащи от сърдечни, метаболитни или неврологични проблеми, установи изследване, публикувано в спецализираното издание JAMA Network Open на Американската медицинска асоциация.

Кохортното проучване за установяване на връзка между заболявания и рискови фактори анализира данни от над 23 милиона души, ползващи медицински застраховки Medicare, в САЩ на възраст 65 и повече години в периода 2000 г. - 2018 г., съобщи електронното издание „МедикълЕкспрес“, цитирано от БТА.

Изследвани са специфични компоненти на експозицията на PM2.5, както поотделно, така и в комбинация, и връзките им с риска от развитие на депресия. Анализът сочи, че повече от 5,5 милиона души са развили депресия по време на периода на проследяване. По-задълбоченото проучване на данните установява, че хората, живеещи в райони с по-високи нива на фини прахови частици във въздуха, са по-склонни да развият депресия. Комбинацията от специфични компоненти на PM2.5 е по-силно свързана с депресията, отколкото общите нива на замърсяване самостоятелно.

Праховите частици PM2.5 са с размер по-малко от 2,5 микрометра в диаметър и са сред най-вредните при вдишване, които могат да проникнат в кръвоносната система и белите дробове.

Автори на изследването са специалисти от университета „Емъри“ в Атланта, щата Джорджия.