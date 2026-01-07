Новини
Мръсният въздух може да увеличи риска от депресия при възрастни хора

7 Януари, 2026 19:01 460 5

  • замърсяване на въздуха-
  • замърсяване-
  • мръсен въздух-
  • депресия-
  • психично здраве-
  • възрастни хора

Рискът е още по-висок при възрастните хора, които вече страдат от здравословни проблеми

Мръсният въздух може да увеличи риска от депресия при възрастни хора - 1
Снимка: Shutterstock
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Дългосрочното излагане на фини прахови частици като например компоненти на PM 2.5 в замърсения въздух може да причини не само дихателни болести, но и да увеличи риска от депресия при възрастни хора, особено при страдащи от сърдечни, метаболитни или неврологични проблеми, установи изследване, публикувано в спецализираното издание JAMA Network Open на Американската медицинска асоциация.

Кохортното проучване за установяване на връзка между заболявания и рискови фактори анализира данни от над 23 милиона души, ползващи медицински застраховки Medicare, в САЩ на възраст 65 и повече години в периода 2000 г. - 2018 г., съобщи електронното издание „МедикълЕкспрес“, цитирано от БТА.

Изследвани са специфични компоненти на експозицията на PM2.5, както поотделно, така и в комбинация, и връзките им с риска от развитие на депресия. Анализът сочи, че повече от 5,5 милиона души са развили депресия по време на периода на проследяване. По-задълбоченото проучване на данните установява, че хората, живеещи в райони с по-високи нива на фини прахови частици във въздуха, са по-склонни да развият депресия. Комбинацията от специфични компоненти на PM2.5 е по-силно свързана с депресията, отколкото общите нива на замърсяване самостоятелно.

Праховите частици PM2.5 са с размер по-малко от 2,5 микрометра в диаметър и са сред най-вредните при вдишване, които могат да проникнат в кръвоносната система и белите дробове.

Автори на изследването са специалисти от университета „Емъри“ в Атланта, щата Джорджия.


Поставете оценка:
Оценка 1 от 2 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Хипотетично

    3 0 Отговор
    Прахово повишаващите се цени на лекарствата и на ел.енергия , вода и храни силно депресират възрастните хора.
    Дори заплахата за пълна забрана за отопление с дърва на цялата територия на столичните квартали (дори крайните с преобладаващи къщи за жилища) допринасят за депресията при възрастните в тях (там нямат парно като в блоковете)

    19:07 07.01.2026

  • 2 депресия при възрастни хора

    4 1 Отговор
    със сигурност почти всичкия я имат тук
    осъзнали че живот им е минал не както биха желали и са били заблуждавани особено при демокрацията
    с тез мижави пенции и некачествено и не малко пъти некадърно
    медицинско обслужване
    благодарение на мазохистите избиратели на граб

    19:32 07.01.2026

  • 3 Kaлпазанин

    2 0 Отговор
    Мръсният въздух на демокрацията е виновна за депресията на възрастните хора ,юруш на бананите когато .младите вече размишляват женски кои да са или мъжки според настроението какво остава за възрастните ,то семейството вече семейство ли е с тази либерастия

    19:37 07.01.2026

  • 4 Тоалетната хартия

    0 0 Отговор
    Даааа, всички пенсионери да отиват на село на чист въздух. Да копат евро!!!

    19:51 07.01.2026

  • 5 Русенец

    0 0 Отговор
    Елате в Русе , да видите как се диша. Прахови частици ,химия и всичко вредно е в изобилие .Никой не се противопоставя на новоизлюпените “ богаташи” ,защото те си плащат ,а Русе е почти като газова камера за изтребване на населението.Важното е че в супермаркетите има банани.

    20:17 07.01.2026