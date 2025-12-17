Пари Сен Жермен и Фламенго се изправят в епичен сблъсък за Междуконтиненталната купа на ФИФА

Днес футболният свят ще бъде прикован към стадион "Ахмад бин Али" в Ал Райан, Катар, където от 19:00 часа българско време ще се разиграе истински спектакъл – Пари Сен Жермен и Фламенго ще премерят сили за престижната Междуконтинентална купа на ФИФА.

Френският шампион, който тази година триумфира не само в Шампионската лига, но и завоюва титлата и купата на Франция, се изправя за първи път в историята си срещу бразилския гранд Фламенго – носител на Копа Либертадорес.

Пътят на ПСЖ до този финал бе белязан от доминация и безапелационни победи, които им донесоха така мечтания требъл. От другата страна, Фламенго демонстрира характер и класа, елиминирайки мексиканския Крус Асул с 2:1, а на полуфинала надделя над египетския Пирамидс с 2:0, за да си осигури място в големия финал.