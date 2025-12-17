Новини
Патрик-Габриел Галчев се връща в Левски

17 Декември, 2025 16:03 817 4

  • патрик-габриел галчев-
  • локомотив софия-
  • левски

Десният халф-бек на Локомотив (София) напуска "Надежда" след края на "коледната ваканция" в българския футбол

Патрик-Габриел Галчев се връща в Левски - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Десният халф-бек на Локомотив (София) Патрик-Габриел Галчев напуска "Надежда" след края на "коледната ваканция" в българския футбол, предаде sportal.bg.

24-годишният флангови футболист е собственост на Левски, като договорът му за наем с "железничарите" изтича в края на календарната година и няма да бъде продължен, въпреки че съществуваше и такъв вариант, разбра Sportal.bg. Така през януари Папи ще трябва да се яви на стадион "Георги Аспарухов".

Галчев, който е юноша на "сините", има 99 мача за гранда от "Герена", но изпадна от титулярния състав след пристигането на бразилеца Алдаир. В края на февруари т.г., два месеца след идването на Хулио Веласкес начело на Левски, Папи беше преотстъпен на Локомотив. Той има шест мача за България, като за последно беше викнат в националния отбор през 2024 г. от тогавашния селекционер Илиан Илиев.


София / България
Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Венци

    1 1 Отговор
    Еее стига де… нов бардак със стари тенджери..! Докога??

    16:35 17.12.2025

  • 2 КОЙ ПОЛУИДИОТ

    2 0 Отговор
    БИ СИ КРЪСТИЛ ДЕТЕТО С ТОВА ИМЕ ПРИ НАЛИЧИЕТО НА ТОЛКОВА МНОГО ХУБАВИ БГ ИМЕНА.

    16:35 17.12.2025

  • 3 ООрана държава

    1 0 Отговор
    Кви са тия имена патрик габриел пижо пендо краси илиев

    16:55 17.12.2025

  • 4 Новичок

    1 0 Отговор
    Миуене, кой е "Папи" ??? Да те ...

    17:03 17.12.2025

