Даниел Боримиров: Приоритет за Левски е титлата

18 Декември, 2025 15:15

Предстои ни тежък мач

Снимка: БГНЕС
Изпълнителният директор на Левски Даниел Боримиров говори пред журналистите след жребия за четвъртфиналите за Sesame Купа на България. Съперник на "сините" ще е Лудогорец, а двубоят ще се играе в Разград.

"Предстои ни тежък мач. Още повече, че трябва да пътуваме до Разград. Ако искаме да спечелим Купата, трябва да побеждаваме във всеки един мач. Ще гоним и двата трофея.

Каквото ни се е паднало, това е. Ние ще подходим доста сериозно във всяко едно отношение. Ще се постараем да бъдем в добро състояние и да покажем най-доброто, на което сме способни.

Титлата е приоритет за Левски. Мисля, че трябва да бъдем по-ефективни в завършващата фаза. През този полусезон имахме доста пропуски, но пък сме с най-резултатното нападение. Хубавото е, че създаваме положения, но по-хубаво ще бъде да завършват с успех", каза Боримиров.


