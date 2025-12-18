Новини
Техническият директор на Лудогорец: Борим се за всичко, хубаво е да играем срещу Левски

18 Декември, 2025 17:45

  • козмин моци-
  • левски-
  • футбол-
  • купа на българия-
  • лудогорец

В тази фаза всички отбори са добри, няма лесен съперник

Техническият директор на Лудогорец: Борим се за всичко, хубаво е да играем срещу Левски - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Техническият директор на Лудогорец - Козмин Моци, застана пред медиите след жребия за 1/4-финалите за Sesame Купа на България, който определи Левски за съперник на шампионите. Победителят ще бъде определен в един мач, който ще се играе в Разград.

“В тази фаза всички отбори са добри, няма лесен съперник. Това е хубаво, че играем срещу тях. Надявам се, че ще бъде интересно за всички. Ще се опитаме, надявам се да нямаме пак контузени, защото за съжаление последните 6 месеца страдаме доста. Надявам се след Нова година да започнем с добра подготовка. Гледаме от мач за мач, следващият мач е най-важен. Борим се за всичко. Няма по-хубаво от това да играеш срещу добър отбор на хубав стадион.

Надявам се нашите момчета да разберат бързо изискванията на треньора и да стигнем далеко. Имаме още един мач от полусезона, после момчетата отиват да почиват. Ще имаме време да седнем и да поговорим за селекция”, заяви Моци.


  • 1 майк му

    0 0 Отговор
    е много добър човек.. студен да го целува тоя комик и добър човек !

    18:17 18.12.2025

