18-годишният Естевао е с мускулна травма, пропуска мача на Челси с Нюкасъл

17 Декември, 2025 22:33 443 0

Мареска призна, че няма да може да разчита на една от перлите си

18-годишният Естевао е с мускулна травма, пропуска мача на Челси с Нюкасъл - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев

Нападателят на Челси Естевао изненадващо пропусна успеха срещу Кардиф Сити (3:1) в 1/4-финален двубой поради мускулна травма.

18-годишният бразилец ще пропусне и следващата среща на лондончани срещу Нюкасъл от 17-ия кръг на Премиър лийг, предаде sportal.bg.

Това призна мениджърът на лондончани Енцо Мареска след срещата.

“Естевао има малък мускулен проблем, травмата е лека, но няма да бъде на разположение за мача с Нюкасъл. Ще видим за следващия. Мисля, че е възможно да се възстанови,” заяви Мареска след срещата с Кардиф.

Мачът между Нюкасъл и Челси ще се проведе в събота, 20 декември. Началният час е 14:30. Този сезон Естевао е играл в 21 мача във всички състезания, като е отбелязал 5 гола и е направил 1 асистенция.


Великобритания
