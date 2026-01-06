Наследникът на Мареска в Челси може да дебютира още в събота - в Страсбург са бесни

Челси е близо до назначаването на нов старши треньор след раздялата с Енцо Мареска, потвърждават медиите на Острова. Лондончани са се спрели на Лиам Розениор, който вече е провел среща с ръководството на „сините“ в Лондон и може да застане начело на отбора още този уикенд.

Бившият наставник на Страсбург е пристигнал в английската столица заедно със своя щаб, а официалното обявяване на назначението се очаква в най-кратки срокове. Не е изключено Розениор да води Челси още в съботния двубой от ФА Къп срещу Чарлтън.

Назначението на Розениор обаче оставя сериозни последствия във Франция. Страсбург остава без треньор в средата на сезона, въпреки стабилното си представяне в Лига 1 и лидерската позиция в своята група в Лигата на конференциите.

Френският клуб не е имал възможност да се противопостави на решението, тъй като е част от мултиклубната структура на американския фонд “BlueCo”, който притежава и Челси. При този модел приоритет винаги има водещият проект, който в случая е лондонският гранд.

Ситуацията отново разпали критики във Франция. Изданието “L’Équipe” определи подобни практики като „опасна тенденция“, която застрашава идентичността и стабилността на по-малките клубове. Недоволството не е ново, а ултрасите на Страсбург вече бойкотираха през сезона в знак на протест срещу второстепенната роля на клуба в рамките на мултисобствеността.