Локомотив София стартира зимната подготовка със свежи амбиции

След кратка зимна пауза, футболистите на Локомотив София отново стъпиха на зеления терен, за да дадат старт на подготовката си за пролетния дял от сезона. Под зоркото око на старши треньора Станислав Генчев, „железничарите“ проведоха първата си тренировка, в която участие взеха 25 играчи, сред които и две нови лица, които предизвикаха интерес сред феновете.

Сред новодошлите е 26-годишният хърватски десен бек Иван Лагунджич, който подписа договор за година и половина. Лагунджич пристига от австрийския Капфенберг, където през есенния полусезон записа 12 двубоя.

Другото ново име е младият централен защитник Никола Нейчев, юноша на Пирин Благоевград. 21-годишният бранител ще премине пробен период, след като за последно носи екипа на словенския Табор Сежана, където се отчете с 16 мача и една асистенция.

Междувременно, четирима футболисти се разделиха с клуба след есенния полусезон, а крилото Митко Митков, който се възстановява от операция на ахилес, пропусна първото занимание. Очаква се той да отсъства и от подготвителния лагер в Белек, Турция, който ще се проведе между 10 и 27 януари.

В рамките на престоя си в южната ни съседка, столичани ще премерят сили в пет контролни срещи срещу отбори от Сърбия, Полша, Словакия, Чехия и Украйна. Последната проверка преди подновяването на шампионата е насрочена за 31 януари срещу Монтана на стадион „Локомотив“.

В организационен план, Локомотив София представи официално новия спортен директор Даниел Васев, а към треньорския екип се присъедини кондиционният специалист Данаил Иванов, познат от работата си в школата на Левски.

Програма на контролите в Белек:

- 14 януари: Радник Сурдулица (Сърбия)

- 17 януари: Лехия Гданск (Полша)

- 21 януари: Железиарне Подбрезова (Словакия)

- 24 януари: Злин (Чехия)

- 25 януари: Зоря Луганск (Украйна)