Новини
Спорт »
Световен футбол »
Джан Пиеро Гасперини записа впечатляващо постижение в Серия А

Джан Пиеро Гасперини записа впечатляващо постижение в Серия А

7 Януари, 2026 12:09 521 0

  • треньор-
  • рома -
  • джан пиеро гасперини-
  • точки-
  • италия-
  • серия а

Треньорт на Рома премина границата от 1000 точки в елита на Италия

Джан Пиеро Гасперини записа впечатляващо постижение в Серия А - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Треньорът на Рома - Джан Пиеро Гасперини, се превърна в едва третия специалист, който преминава внушителната граница от 1000 точки в елита на Италия. Това знаменателно постижение стана факт след категоричната победа на „вълците“ с 2:0 над Лече в 19-ия кръг на Серия А.

Според авторитетната статистическа агенция Opta Sport, откакто през сезон 1994/95 в Италия бе въведена системата с три точки за победа, само още двама мениджъри са достигали този престижен рубеж – Лучано Спалети, който в момента води Ювентус, и Масимилиано Алегри, наставник на Милан.

Сега Гасперини се нарежда до тези легендарни имена, затвърждавайки статута си на един от най-успешните треньори в историята на калчото.

Пристигнал на „Олимпико“ през лятото на 2025 година, Гасперини бързо вдъхна нов живот на римския гранд. Под негово ръководство Рома демонстрира стабилност и амбиция, като след 19 изиграни срещи заема пето място във временното класиране с актив от 36 точки.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ