Джан Пиеро Гасперини записа впечатляващо постижение в Серия А

Треньорът на Рома - Джан Пиеро Гасперини, се превърна в едва третия специалист, който преминава внушителната граница от 1000 точки в елита на Италия. Това знаменателно постижение стана факт след категоричната победа на „вълците“ с 2:0 над Лече в 19-ия кръг на Серия А.

Според авторитетната статистическа агенция Opta Sport, откакто през сезон 1994/95 в Италия бе въведена системата с три точки за победа, само още двама мениджъри са достигали този престижен рубеж – Лучано Спалети, който в момента води Ювентус, и Масимилиано Алегри, наставник на Милан.

Сега Гасперини се нарежда до тези легендарни имена, затвърждавайки статута си на един от най-успешните треньори в историята на калчото.

Пристигнал на „Олимпико“ през лятото на 2025 година, Гасперини бързо вдъхна нов живот на римския гранд. Под негово ръководство Рома демонстрира стабилност и амбиция, като след 19 изиграни срещи заема пето място във временното класиране с актив от 36 точки.