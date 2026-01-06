Официално: Лиъм Росиниър пое кормилото на Челси

Челси официално обяви назначаването на Лиъм Росиниър за нов мениджър на клуба, с което слага край на спекулациите около треньорския пост на "Стамфорд Бридж". 41-годишният английски специалист, който до неотдавна ръководеше френския Страсбург, подписа дългосрочен договор, който ще го задържи в клуба до лятото на 2032 година.

Смелата стъпка на ръководството идва след като "сините" останаха без наставник в началото на януари, когато Енцо Мареска бе освободен от длъжност.

В официалното изявление на Челси се подчертава, че Росиниър е доказал способността си да развива таланти и да налага високи стандарти, като същевременно запазва амбициите на клуба за трофеи във всички турнири.

"Лиъм притежава визията и лидерските качества, необходими за да разгърне пълния потенциал на състава. Той получава пълната подкрепа на ръководството, за да върне Челси на върха на английския и европейския футбол", гласи част от съобщението.

Преди да поеме Челси, Росиниър остави ярка следа във Франция. Под негово ръководство Страсбург спечели основната фаза на Лигата на конференциите и се изкачи до седмото място в Лига 1 – впечатляващо постижение за клуба.

В треньорската си кариера англичанинът е водил и Хъл Сити, където също демонстрира стратегическо мислене и умение да мотивира отбора.