Новини
Спорт »
Световен футбол »
Официално: Лиъм Росиниър пое кормилото на Челси

Официално: Лиъм Росиниър пое кормилото на Челси

6 Януари, 2026 15:18 588 1

  • лиъм росиниър-
  • челси-
  • нов мениджър-
  • английски футбол-
  • страсбург-
  • треньор-
  • стамфорд бридж-
  • лига на конференциите-
  • лига 1-
  • енцо мареска-
  • футболни новини

Ново начало за "сините" от Лондон

Официално: Лиъм Росиниър пое кормилото на Челси - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Челси официално обяви назначаването на Лиъм Росиниър за нов мениджър на клуба, с което слага край на спекулациите около треньорския пост на "Стамфорд Бридж". 41-годишният английски специалист, който до неотдавна ръководеше френския Страсбург, подписа дългосрочен договор, който ще го задържи в клуба до лятото на 2032 година.

Смелата стъпка на ръководството идва след като "сините" останаха без наставник в началото на януари, когато Енцо Мареска бе освободен от длъжност.

В официалното изявление на Челси се подчертава, че Росиниър е доказал способността си да развива таланти и да налага високи стандарти, като същевременно запазва амбициите на клуба за трофеи във всички турнири.

"Лиъм притежава визията и лидерските качества, необходими за да разгърне пълния потенциал на състава. Той получава пълната подкрепа на ръководството, за да върне Челси на върха на английския и европейския футбол", гласи част от съобщението.

Преди да поеме Челси, Росиниър остави ярка следа във Франция. Под негово ръководство Страсбург спечели основната фаза на Лигата на конференциите и се изкачи до седмото място в Лига 1 – впечатляващо постижение за клуба.

В треньорската си кариера англичанинът е водил и Хъл Сити, където също демонстрира стратегическо мислене и умение да мотивира отбора.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Mими Кучева🐕‍🦺

    1 0 Отговор
    Оспехи занапреде с този негър!🦍🥳🤣🖕

    15:49 06.01.2026

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ