Манчестър Юнайтед обжалва пред ФИФА заради казуса с Мазрауи

Манчестър Юнайтед е подал официална жалба до ФИФА, след като мароканската федерация е отказала да разреши на Нусаир Мазрауи да вземе участие в двубоя срещу Борнемут, съобщава “Sky Sports”.

Отказът е дошъл само часове преди крайния срок, като от „Олд Трафорд“ са останали изненадани от решението. В Юнайтед са убедени, че защитникът е трябвало да бъде на разположение на клуба съгласно правилата за освобождаване на играчи във връзка с Купата на африканските нации.

Случаят вече е отнесен до ФИФА, където ще бъде преценено дали Мароко е нарушил международните регламенти, като е възпрепятствал участието на футболиста в мач от Висшата лига.

Очаква се решение по казуса в следващите дни, което може да има значение не само за Манчестър Юнайтед, но и за начина, по който клубовете и националните федерации координират ангажиментите си около турнири като Купата на африканските нации.