ФИФА отмени още една трансферна забрана за Ботев (Пловдив)

4 Януари, 2026 14:37 510 0

Остава само една

ФИФА отмени още една трансферна забрана за Ботев (Пловдив) - 1
Снимка: facebook
Добра новина за Ботев (Пловдив)! Международната футболна федерация (ФИФА) официално премахна още едно от наложените ограничения за регистрация на нови футболисти върху „жълто-черните“.

Така от трите първоначални санкции, които тежаха над клуба, остава само една – и тя е на път да бъде вдигната в най-скоро време.

Последната оставаща забрана датира от 12 декември, докато другите две вече са в историята. Това развитие дава сериозна надежда на пловдивчани, че ще могат да се възползват пълноценно от предстоящия зимен трансферен прозорец, който ще бъде отворен в България между 20 януари и 24 февруари.

Собственикът на клуба Илиян Филипов увери привържениците, че всички финансови задължения, които досега възпрепятстваха трансферната активност на Ботев, са напълно уредени. По думите му, няма пречки „канарчетата“ да се подсилят с нови попълнения и да атакуват с нова енергия предстоящите предизвикателства.


