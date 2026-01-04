ФИФА отмени още една трансферна забрана за Ботев (Пловдив)

Добра новина за Ботев (Пловдив)! Международната футболна федерация (ФИФА) официално премахна още едно от наложените ограничения за регистрация на нови футболисти върху „жълто-черните“.

Така от трите първоначални санкции, които тежаха над клуба, остава само една – и тя е на път да бъде вдигната в най-скоро време.

Последната оставаща забрана датира от 12 декември, докато другите две вече са в историята. Това развитие дава сериозна надежда на пловдивчани, че ще могат да се възползват пълноценно от предстоящия зимен трансферен прозорец, който ще бъде отворен в България между 20 януари и 24 февруари.

Собственикът на клуба Илиян Филипов увери привържениците, че всички финансови задължения, които досега възпрепятстваха трансферната активност на Ботев, са напълно уредени. По думите му, няма пречки „канарчетата“ да се подсилят с нови попълнения и да атакуват с нова енергия предстоящите предизвикателства.