Расинг Сантандер с българския страж Пламен Андреев поднесе една от най-големите изненади в Купата на краля

Расинг Сантандер, с българския талант Пламен Андреев под рамката, поднесе една от най-големите изненади в осминафиналите на Купата на краля, като елиминира фаворита Виляреал.

Героят на двубоя безспорно бе Хуан Арана – 25-годишният нападател, който с две светкавични попадения (6', 28') изведе домакините към исторически успех.

Любопитен факт е, че именно Виляреал е клубът, в който Арана е израснал като юноша, а сега именно срещу тях донесе радостта на Сантандер.

Пламен Андреев, който само преди няколко дни направи дебют в испанското първенство, отново впечатли с хладнокръвие и отлични спасявания. Българският вратар, който доскоро бе резерва, все по-уверено се налага като титуляр и се превръща в ключова фигура за тима.

Въпреки усилията си, "жълтата подводница" успя да върне само един гол чрез Перес в 85-ата минута, но това не бе достатъчно, за да обърне развоя на срещата.