Новини
Спорт »
Световен футбол »
Кристиан Ромеро разтърси Тотнъм с остри думи към ръководството

Кристиан Ромеро разтърси Тотнъм с остри думи към ръководството

8 Януари, 2026 20:25 510 0

  • тотнъм-
  • кристиан ромеро-
  • критика-
  • ръководство-
  • висша лига-
  • фенове-
  • футбол-
  • аржентина-
  • изявление-
  • промяна

„В трудни моменти други хора трябва да поемат думата, но те мълчат", написа капитанът на "шпорите"

Кристиан Ромеро разтърси Тотнъм с остри думи към ръководството - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

След поредното разочарование за феновете на Тотнъм, капитанът на лондончани Кристиан Ромеро не остана безмълвен. След като „шпорите“ отстъпиха с 2:3 на Борнемут и се смъкнаха до 14-ата позиция във Висшата лига, аржентинският национал избухна с емоционално и безпрецедентно изявление, което разбуни духовете на Острова.

В социалните мрежи Ромеро първоначално се обърна към верните привърженици на клуба с думи на благодарност и извинение: „Благодаря на всички, които ни подкрепят безрезервно, независимо от резултатите. Ние, играчите, носим отговорност за случващото се и ще продължим да се борим за промяна – заради себе си и заради емблемата на Тотнъм.“

Но истинската буря дойде във втората част на посланието, където защитникът насочи критиките си директно към управата на клуба.

„В трудни моменти други хора трябва да поемат думата, но те мълчат – както се случва от години. Появяват се само когато всичко върви по мед и масло, за да разказват красиви, но неверни истории“, заяви Ромеро, без да спестява разочарованието си от липсата на лидерство извън терена.

Въпреки напрежението, световният шампион с Аржентина завърши с вдъхновяващо обещание към феновете: „Ще останем единни, ще работим здраво и ще дадем всичко от себе си, за да обърнем хода на сезона. Заедно сме по-силни – това е духът на футбола.“

Изказването на Ромеро предизвика вълна от реакции сред фенове и анализатори, като мнозина определиха думите му като зов за промяна и по-голяма прозрачност в управлението на Тотнъм.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ