Кристиан Ромеро разтърси Тотнъм с остри думи към ръководството

След поредното разочарование за феновете на Тотнъм, капитанът на лондончани Кристиан Ромеро не остана безмълвен. След като „шпорите“ отстъпиха с 2:3 на Борнемут и се смъкнаха до 14-ата позиция във Висшата лига, аржентинският национал избухна с емоционално и безпрецедентно изявление, което разбуни духовете на Острова.

В социалните мрежи Ромеро първоначално се обърна към верните привърженици на клуба с думи на благодарност и извинение: „Благодаря на всички, които ни подкрепят безрезервно, независимо от резултатите. Ние, играчите, носим отговорност за случващото се и ще продължим да се борим за промяна – заради себе си и заради емблемата на Тотнъм.“

Но истинската буря дойде във втората част на посланието, където защитникът насочи критиките си директно към управата на клуба.

„В трудни моменти други хора трябва да поемат думата, но те мълчат – както се случва от години. Появяват се само когато всичко върви по мед и масло, за да разказват красиви, но неверни истории“, заяви Ромеро, без да спестява разочарованието си от липсата на лидерство извън терена.

Въпреки напрежението, световният шампион с Аржентина завърши с вдъхновяващо обещание към феновете: „Ще останем единни, ще работим здраво и ще дадем всичко от себе си, за да обърнем хода на сезона. Заедно сме по-силни – това е духът на футбола.“

Изказването на Ромеро предизвика вълна от реакции сред фенове и анализатори, като мнозина определиха думите му като зов за промяна и по-голяма прозрачност в управлението на Тотнъм.