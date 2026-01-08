Бивш играч на Лудогорец впечатлява във Висшата лига - излезе начело в класация

Нападателят на Брентфорд - Игор Тиаго се превърна в едно от най-ярките имена през настоящия сезон във Висшата лига. След като преодоля сериозна травма, бившият ас на Лудогорец не само се завърна на терена, но и се нареди сред топ реализаторите на Острова.

С впечатляващите си 16 гола, Тиаго диша във врата на голмайстора на Манчестър Сити – Ерлинг Халанд, който води с 20 попадения.

Бразилецът обаче изпъква и с нещо повече – според данни на престижната статистическа агенция Opta, той е лидер по брой високо пресиращи действия в лигата. С цели 1052 успешни пресирания, Игор Тиаго оставя далеч зад себе си всички конкуренти в този ключов компонент на съвременния футбол.

Тази изключителна работоспособност и голов нюх не остават незабелязани – все по-усилено се говори, че нападателят е на крачка от повиквателна за националния отбор на Бразилия за предстоящото Световно първенство през лятото.