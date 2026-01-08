Новини
Бивш играч на Лудогорец впечатлява във Висшата лига - излезе начело в класация

8 Януари, 2026 19:45 556 2

Игор Тиаго е лидер по брой високо пресиращи действия в лигата

Бивш играч на Лудогорец впечатлява във Висшата лига - излезе начело в класация - 1
Снимка: БГНЕС
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Нападателят на Брентфорд - Игор Тиаго се превърна в едно от най-ярките имена през настоящия сезон във Висшата лига. След като преодоля сериозна травма, бившият ас на Лудогорец не само се завърна на терена, но и се нареди сред топ реализаторите на Острова.

С впечатляващите си 16 гола, Тиаго диша във врата на голмайстора на Манчестър Сити – Ерлинг Халанд, който води с 20 попадения.

Бразилецът обаче изпъква и с нещо повече – според данни на престижната статистическа агенция Opta, той е лидер по брой високо пресиращи действия в лигата. С цели 1052 успешни пресирания, Игор Тиаго оставя далеч зад себе си всички конкуренти в този ключов компонент на съвременния футбол.

Тази изключителна работоспособност и голов нюх не остават незабелязани – все по-усилено се говори, че нападателят е на крачка от повиквателна за националния отбор на Бразилия за предстоящото Световно първенство през лятото.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Тоя е

    0 0 Отговор
    Може би най-читавия футболист минал през последните 15-20 години през нашите отбори.Ако го повикат за националния на Бразилия и за беля вземе че Бразилия стане световен шампион...

    Коментиран от #2

    20:06 08.01.2026

  • 2 Лост

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Тоя е":

    Има и български паспорт,но никой не го извика в националния отбор.

    20:11 08.01.2026

