Пламен Андреев изигра втори мач като титуляр за Расинг Сантандер

Българският национал Пламен Андреев записа втори пореден мач като титуляр, а Расинг Сантандер направи равенство 1:1 срещу Уеска в среща от 19-ия кръг на втора испанска футболна дивизия, предаде БТА.

Бившият вратар на Левски пази вместо Хокин Ескиета, който бе титуляр за "зелено-белите" в първите им 17 мача.

Сантандер поведе в резултата в 39-ата минута чрез Жереми Аревало, но Хорхе Пулидо преодоля Андреев 12 минути преди края на мача за равенство. То се запази до последния съдийски сигнал, въпреки че Уеска стигна до попадение в седмата минута на добавеното време, а то бе отменено заради засада.

Така "зелено-белите" завършиха и втория мач за българина като титуляр с равенство 1:1. Сантандер е лидер в класирането с 37 точки и пет повече от Депортиво Ла Коруня, докато Уеска е на 15-а позиция с 23 пункта.