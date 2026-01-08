Новини
Локомотив София привлече младок с опит в чужбина

8 Януари, 2026 20:16 422 0

Никола Нейчев се превръща във второто ново попълнение на "железничарите"

Локомотив София привлече младок с опит в чужбина - 1
Снимка: facebook
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Локомотив София привлече в редиците си младия централен бранител Никола Нейчев, който се превръща във второто ново попълнение на "железничарите" за този трансферен прозорец.

Само на 21 години, талантливият защитник вече има зад гърба си солиден опит на международната сцена. През последните две години и половина Нейчев носи екипа на словенския Табор (Сежана), където се утвърждава като основна фигура в отбраната. В рамките на 55 официални срещи за клуба, той успява да се разпише два пъти и да подаде за още две попадения – впечатляващо постижение за играч на неговата позиция.

Футболният път на Никола започва в школата на Доростол (Силистра), след което преминава през юношеските формации на Пирин (Благоевград) и Ботев (Враца). Именно с екипа на врачани той дебютира в професионалния футбол, демонстрирайки потенциал и хъс за развитие.

След това прекарва година и половина във втория отбор на Ботев (Пловдив), преди да поеме към Словения и да натрупа ценен опит зад граница.


