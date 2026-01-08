Новини
Левски усъвършенства стратегия и кондиция на турския бряг

8 Януари, 2026 19:58 476 0

"Сините" тренират двуразово

Левски усъвършенства стратегия и кондиция на турския бряг - 1
Снимка: ПФК Левски
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Футболистите на Левски продължават зимния си лагер в турския курорт Белек, където днес програмата им бе изпълнена с интензивни тренировки.

Още рано сутринта, на перфектно подготвените терени на луксозния хотел „Kaya Palazzo“, целият състав се включи в занимание, посветено на тактическите схеми и отигравания. Треньорският щаб акцентира върху синхрона между отделните линии и усъвършенстването на игровите взаимодействия.

Следобедната сесия премина под знака на физическата издръжливост. Сините се потопиха във фитнес залата на комплекса, където под зоркия поглед на кондиционните треньори работиха за сила, бързина и експлозивност.

Усилията са насочени към това отборът да влезе в оптимална форма преди подновяването на шампионата.


