Левски усъвършенства стратегия и кондиция на турския бряг

Футболистите на Левски продължават зимния си лагер в турския курорт Белек, където днес програмата им бе изпълнена с интензивни тренировки.

Още рано сутринта, на перфектно подготвените терени на луксозния хотел „Kaya Palazzo“, целият състав се включи в занимание, посветено на тактическите схеми и отигравания. Треньорският щаб акцентира върху синхрона между отделните линии и усъвършенстването на игровите взаимодействия.

Следобедната сесия премина под знака на физическата издръжливост. Сините се потопиха във фитнес залата на комплекса, където под зоркия поглед на кондиционните треньори работиха за сила, бързина и експлозивност.

Усилията са насочени към това отборът да влезе в оптимална форма преди подновяването на шампионата.