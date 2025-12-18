Новини
Валтер Папазки е новият собственик на ЦСКА

18 Декември, 2025 16:30

Това стана факт, след като “Фонд Спорт“ ООД прехвърли безвъзмездно 100% от акциите в клуба

Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Новият собственик на ПФК ЦСКА EАД е “Фондация “ЦСКА - Червени сърца”, с председател Валтер Папазки, съобщиха от клуба. Това стана факт, след като “Фонд Спорт“ ООД прехвърли безвъзмездно 100% от акциите в клуба. Папазки, който е един от най-успешните бизнесмени в България, от няколко години помага на ЦСКА и е в основата за строежа на най-модерния стадион в България, който ще бъде новият дом “червените” и се очаква да бъде открит след няколко месеца.

“Фонд Спорт“, която досега бе мажоритарен собственик и държеше пълния пакет акции на клуба от септември 2024 година, бе ръководена от Данаил Илиев, който е смятан за един от най-доверените хора на успешния бизнесмен.

Поради тази причина и смяната на собствеността е чисто формален акт, от който няма да настъпят никакви промени в ръководството и структурата на клуба.

Официалното появяване на Папазки може само да радва феновете на “червените”, тъй като ясно се показва желанието да бъде върната славата на клуба с поставените високи цели - Първо място в България и печеленето на трофеи, успешно участие всяка година в евротурнирите, изграждане на най-добрата детско-юношеска школа в страна, която след години да бъде основната ЦСКА отново да бъде хегемон в страна, а и на Балканите.

Клубът, който от септември 2024 година е изцяло обезпечен, ще бъде все така финансово осигурен и работата с реконструкцията на “Българска армия” и на клубната база в Панчерево продължават с пълна сила и по план. Освен това се работи усилено и по изграждането на базата на ДЮШ, която ще има задачата да възпитава и изгражда голяма част от бъдещите звезди и национали на България.

Ето пълното съобщение на ЦСКА без редакторска намеса:

Фондация „ЦСКА - Червени сърца“, с председател Валтер Папазки, е новият собственик на ПФК ЦСКА EАД, след катo “Фонд Спорт“ ООД прехвърли безвъзмездно 100% от акциите в клуба.

Фондация „ЦСКА - Червени сърца“ е учредена през 2025 г. от Валтер Папазки и в нейните цели са осигуряването на финансова, институционална и медийна подкрепа на ПФК ЦСКА, работа за издигане на авторитета на клуба и сплотяване на неговите привърженици, както и да осигурява подкрепа на значими бивши футболисти, спортисти и деятели на ЦСКА. В целите на фондацията влизат също и подкрепа за клубове от различни спортове, които носят името ЦСКА.

На този етап, не се предвиждат промени в структурата и ръководството на ЦСКА. Работата в клуба продължава нормално.

Няма промяна и в заявените цели: завръщане на ЦСКА на върха на българския футбол и в евротурнирите и изграждане на успешна детско-юношеска школа (ДЮШ).

Основни приоритети в работата на клуба остават реконструкцията на стадион „Българска армия“ и тренировъчната база на клуба в Панчарево, както и изграждането на материалната база на ДЮШ. Дейностите по тях продължават без прекъсване и по план.


