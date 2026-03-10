Бай Добри отново сред армейците: Емоционално завръщане в Панчарево (ВИДЕО)

След кратко отсъствие, обичаният домакин на ЦСКА – бай Добри, отново стъпи на терена в Панчарево, носейки със себе си добре познатата топлина и неподправена отдаденост към червената общност. Вълнуващото му завръщане бе запечатано във видео, публикувано от клуба под заглавието „Всички у дома“, което бързо разтопи сърцата на феновете.

В клипа ясно се вижда как футболистите на ЦСКА посрещат бай Добри с усмивки и прегръдки, радвайки се, че отново са заедно с човека, който години наред се грижи за уюта и духа на отбора.

След като наскоро преодоля здравословни трудности, бай Добри се завърна към любимите си задължения, доказвайки, че истинската страст и преданост не познават граници. Завръщането на легендарния домакин е не просто новина, а символ на сплотеността и семейната атмосфера в ЦСКА.