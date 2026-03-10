Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Новини
Спорт »
Бг футбол »
Бай Добри отново сред армейците: Емоционално завръщане в Панчарево (ВИДЕО)

Бай Добри отново сред армейците: Емоционално завръщане в Панчарево (ВИДЕО)

10 Март, 2026 20:28 516 2

  • домакин -
  • цска -
  • бай добри-
  • панчарево

В клипа ясно се вижда как футболистите посрещат легендарния домакин на "червените"

Бай Добри отново сред армейците: Емоционално завръщане в Панчарево (ВИДЕО) - 1
Снимка: facebook
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

След кратко отсъствие, обичаният домакин на ЦСКА – бай Добри, отново стъпи на терена в Панчарево, носейки със себе си добре познатата топлина и неподправена отдаденост към червената общност. Вълнуващото му завръщане бе запечатано във видео, публикувано от клуба под заглавието „Всички у дома“, което бързо разтопи сърцата на феновете.

В клипа ясно се вижда как футболистите на ЦСКА посрещат бай Добри с усмивки и прегръдки, радвайки се, че отново са заедно с човека, който години наред се грижи за уюта и духа на отбора.

След като наскоро преодоля здравословни трудности, бай Добри се завърна към любимите си задължения, доказвайки, че истинската страст и преданост не познават граници. Завръщането на легендарния домакин е не просто новина, а символ на сплотеността и семейната атмосфера в ЦСКА.


Поставете оценка:
Оценка 4 от 4 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Чорба

    1 2 Отговор
    ЦСКА е на такова ниво, че най-голямата им звезда е домакина от преди 40 години!

    20:38 10.03.2026

  • 2 Бай Добри,

    3 0 Отговор
    Жив и здрав!

    20:42 10.03.2026

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове