ФИФА затяга коланите: Драстично орязване на бюджета за Световното първенство 2026

В навечерието на най-очакваното футболно събитие на планетата – Мондиал 2026, ФИФА предприе неочаквана стъпка и сериозно намали разходите за организацията на шампионата. По информация на The Athletic, бюджетът за предстоящото Световно първенство е редуциран с над 100 милиона долара – ход, който предизвика бурни реакции в спортните среди. Според официално изявление на световната футболна централа, подобни финансови ревизии са част от рутинната им практика.

„ФИФА системно анализира и оптимизира бюджета си, за да гарантира максимална ефективност и да насочи повече средства към развитието на футбола по цялото земно кълбо. Това не е нещо необичайно – преди всеки голям турнир се прави щателен преглед на разходите. Категорично отхвърляме спекулациите, че тези мерки са свързани с наближаващите президентски избори във ФИФА“, подчерта говорител на организацията пред The Athletic.

Въпреки уверенията, че 90% от приходите ще бъдат инвестирани обратно в глобалното развитие на футбола, решението за орязване на бюджета идва на фона на рекордни приходи, които се очакват от Мондиал 2026.

Традиционно, значителна част от финансовата тежест се поема от страните-домакини – този път САЩ, Канада и Мексико, а местните данъкоплатци вече изразяват недоволство от нарастващите разходи.

Не липсват и гневни реакции от феновете, които се сблъскват с все по-високи цени на билетите за мачовете. Мнозина се опасяват, че футболният празник ще се превърне в лукс, достъпен само за избрани.

Световното първенство по футбол през 2026 г. ще се проведе от 11 юни до 19 юли, като за първи път ще обедини три държави-домакини.