Жена изпревари Арне Слот и стана треньор на годината в Нидерландия

Сарина Вигман стана първата жена, обявена за треньор на годината в Нидерландия. Тя изпревари Арне Слот, който изведе Ливърпул до шампионската титла в Англия тази пролет. 56-годишната Вигман пък стана европейски шампион с Англия. Изборът се прави от колеги треньори и професионално жури.

Това лято 56-годишната бивша футболистка спечели третата си поредна Европейска титла за жени като треньор на националния отбор. Тя водеше Англия до титлата през 2025 и 2022 г. През 2017 г. тя спечели Европейското първенство с женския национален отбор на Холандия.

През септември Вигман получи трофея „Йохан Кройф“ за най-добър треньор в женския футбол на церемонията „Златната топка“. Преди няколко дни тя триумфира и на наградите на ФИФА The Best за пети път. Сарина получи наградата от бившия си треньор Гуус Хидинк на гала вечер в спортния център Папендал.