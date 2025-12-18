Новини
Спорт »
Световен футбол »
Жена изпревари Арне Слот и стана треньор на годината в Нидерландия

Жена изпревари Арне Слот и стана треньор на годината в Нидерландия

18 Декември, 2025 20:57 421 2

  • сарина вигман-
  • арне слот-
  • футбол-
  • треньор на годината-
  • нидерландия

Това лято 56-годишната бивша футболистка спечели третата си поредна Европейска титла за жени като треньор на националния отбор

Жена изпревари Арне Слот и стана треньор на годината в Нидерландия - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Сарина Вигман стана първата жена, обявена за треньор на годината в Нидерландия. Тя изпревари Арне Слот, който изведе Ливърпул до шампионската титла в Англия тази пролет. 56-годишната Вигман пък стана европейски шампион с Англия. Изборът се прави от колеги треньори и професионално жури.

Това лято 56-годишната бивша футболистка спечели третата си поредна Европейска титла за жени като треньор на националния отбор. Тя водеше Англия до титлата през 2025 и 2022 г. През 2017 г. тя спечели Европейското първенство с женския национален отбор на Холандия.

През септември Вигман получи трофея „Йохан Кройф“ за най-добър треньор в женския футбол на церемонията „Златната топка“. Преди няколко дни тя триумфира и на наградите на ФИФА The Best за пети път. Сарина получи наградата от бившия си треньор Гуус Хидинк на гала вечер в спортния център Папендал.


Поставете оценка:
Оценка 1 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Евроджендър

    2 0 Отговор
    Нищо учудващо че е жена, догодина ще е някой арабин

    Коментиран от #2

    21:16 18.12.2025

  • 2 Сатана Z

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Евроджендър":

    Много смело изказване,колега.Но първо трябва да видиш на какво мяза тази т.нар. "жена"

    21:25 18.12.2025

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ