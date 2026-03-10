Новини
Макс Верстапен ще сбъдне мечта: дебют в легендарното 24-часово състезание на Нюрбургринг

10 Март, 2026 20:24 461 1

Пилотът ще смени болида на Ред Бул с мощен Mercedes AMG GT

Снимка: БГНЕС/EПA
Световният шампион във Формула 1 Макс Верстапен, който вече четири пъти е покорявал върха на моторните спортове, се готви да изпълни една от най-големите си лични амбиции. През май холандската звезда ще се включи в престижното състезание за издръжливост „24 часа на Нюрбургринг“, което ще се проведе на прочутата 15,8-километрова писта Нордшлайфе, сгушена в живописните планини Айфел, Германия.

Този път Верстапен ще смени болида на Ред Бул с мощен Mercedes AMG GT, за да премери сили с някои от най-добрите пилоти в света на спортните автомобили. Събитието, което ще се състои между Гран При на Маями и Гран При на Канада, обещава истински спектакъл за феновете на моторните спортове.

„Нюрбургринг Нордшлайфе е нещо уникално – няма друга писта като нея. От години мечтая да участвам в това състезание и съм изключително развълнуван, че най-накрая ще имам тази възможност“, сподели развълнуваният Верстапен, който наскоро завърши шести в откриващото Гран При на Австралия.

Участието на пилот от ранга на Верстапен в надпревара извън Формула 1 е истинска рядкост. Въпреки това, холандецът отдавна демонстрира страст към състезанията със спортни автомобили, както и към симулаторните игри, които често използва за тренировки и забавление. Не е тайна, че в бъдеще Верстапен може да се появи и на старта на още по-престижното „24 часа на Льо Ман“ – надпревара, която през последните години се радва на невиждан интерес благодарение на новите правила за хиперколи и завръщането на емблематични марки като Ferrari, Peugeot, Aston Martin и Ford.

Макар „24 часа на Нюрбургринг“ да не е част от Световния шампионат по издръжливост, състезанието се нарежда сред най-уважаваните и трудни изпитания за пилоти и машини.

Междувременно, шампионатът по издръжливост наскоро отложи старта си в Катар заради напрежението в Близкия изток.


