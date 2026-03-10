Новини
Спорт »
Бг футбол »
Билетите за мача Берое - Левски са в продажба

Билетите за мача Берое - Левски са в продажба

10 Март, 2026 21:30 443 0

  • берое -
  • продажба -
  • билети-
  • левски-
  • първа лига-
  • стара загора

Двубоят е тази неделя

Билетите за мача Берое - Левски са в продажба - 1
Снимка: facebook
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Берое пусна в продажба билетите за мача срещу Левски. Срещата от 26-тия кръг на първенството е насрочена за неделя, 15 март, от 17:00 ч. в Стара Загора. Цената на билета за мача е 10 евро. Билетите за VIP зоната струват 25,50 евро в предварителна продажба и в деня на мача.

Билетите за мача могат да бъдат закупени тук: https://www.kupibileti.bg/bg/about-event/2026

Билетите за мача се продават предварително във всички каси на kupibileti в страната.

Можете да отпечатате билета си у дома и да го използвате за вход в стадиона.

Входът ще бъде безплатен за лица под 14 години и над 70 години, но всички лица под 16 години трябва да бъдат придружени и да представят попълнена декларация.

Всички привърженици на „Берое“ ще могат да влизат от южните входове на стадиона, както и от северозападния вход.

Всички привърженици на гостуващия отбор ще могат да влизат единствено в сектор „Гости“ от западната страна на стадиона. Билетите за гостуващите фенове се продават онлайн, 10 евро в деня на мача на касата на сектора.

– Билети ще бъдат продавани и на касите пред стадион „Берое“ в деня на срещата (15 март).

Всички привърженици са длъжни да носят документ за самоличност.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове