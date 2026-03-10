Билетите за мача Берое - Левски са в продажба

Берое пусна в продажба билетите за мача срещу Левски. Срещата от 26-тия кръг на първенството е насрочена за неделя, 15 март, от 17:00 ч. в Стара Загора. Цената на билета за мача е 10 евро. Билетите за VIP зоната струват 25,50 евро в предварителна продажба и в деня на мача.

Билетите за мача могат да бъдат закупени тук: https://www.kupibileti.bg/bg/about-event/2026

Билетите за мача се продават предварително във всички каси на kupibileti в страната.

Можете да отпечатате билета си у дома и да го използвате за вход в стадиона.

Входът ще бъде безплатен за лица под 14 години и над 70 години, но всички лица под 16 години трябва да бъдат придружени и да представят попълнена декларация.

Всички привърженици на „Берое“ ще могат да влизат от южните входове на стадиона, както и от северозападния вход.

Всички привърженици на гостуващия отбор ще могат да влизат единствено в сектор „Гости“ от западната страна на стадиона. Билетите за гостуващите фенове се продават онлайн, 10 евро в деня на мача на касата на сектора.

– Билети ще бъдат продавани и на касите пред стадион „Берое“ в деня на срещата (15 март).

Всички привърженици са длъжни да носят документ за самоличност.